Аккумулятор SWIT LB-SF65C с креплением типа Sony NP-F (2 штырька) применяется для питания различных аксессуаров: накамерных мониторов, мониторов-рекордеров, трансмиттеров видеосигнала (видеосендеров), компактных осветителей и так далее. Максимальная отдаваемая мощность через NP-F разъем: 30 Вт (7.2-8 В 4А). Кроме того, у батареи есть USB-C выход с максимальной выходной мощностью 25 Вт и выход D-Tap 7.2~12 Вольт 1.7А (20 Вт макс.). Таким образом, вы можете использовать ее для зарядки и постоянного питания самых разных устройств.

Обратите внимание: 1) эта батарея не походит для питания камер Sony, 2) D-Tap и USB-C выходы не могут использоваться одновременно.

Заряжать SWIT LB-SF65C можно либо зарядным устройством для NP-F батарей, либо через USB-C порт. На корпусе размещены 4 светодиодных индикатора и кнопка Check, с помощью которой можно быстро уточнить уровень заряда.

Характеристики