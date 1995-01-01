Аккумулятор SWIT LB-SF65C типа Sony NP-F, 65 Втч, разъемы D-Tap, USB-C
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Описание
Аккумулятор SWIT LB-SF65C с креплением типа Sony NP-F (2 штырька) применяется для питания различных аксессуаров: накамерных мониторов, мониторов-рекордеров, трансмиттеров видеосигнала (видеосендеров), компактных осветителей и так далее. Максимальная отдаваемая мощность через NP-F разъем: 30 Вт (7.2-8 В 4А). Кроме того, у батареи есть USB-C выход с максимальной выходной мощностью 25 Вт и выход D-Tap 7.2~12 Вольт 1.7А (20 Вт макс.). Таким образом, вы можете использовать ее для зарядки и постоянного питания самых разных устройств.
Обратите внимание: 1) эта батарея не походит для питания камер Sony, 2) D-Tap и USB-C выходы не могут использоваться одновременно.
Заряжать SWIT LB-SF65C можно либо зарядным устройством для NP-F батарей, либо через USB-C порт. На корпусе размещены 4 светодиодных индикатора и кнопка Check, с помощью которой можно быстро уточнить уровень заряда.
Характеристики
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 65 Втч (9.02 Ач)
- Выходная мощность
- NP-F контакты: 30 Вт (4А)
- USB-C: 5В 3А, 9В 2.8А, 12В 2.1А, 15В 1.7А, 20В 1.3А (25 Вт макс.)
- D-Tap: 12В 1.7А (20 Вт макс.)
- Протоколы USB-C: QC 2.0 / 3.0, USB PD 2.0 / 3.0, FSP, SCP, BC 1.2
- Ток зарядки:
- NP-F контакты: 8.4В 2А
- USB-C: 5В 3А, 9В 2.8А, 12В 2.1А, 15В 1.7А, 20В 1.3А (25 Вт макс.)
- Размеры: 76 х 70.2 х 38.4 мм
- Вес: 345 г
- Размеры с упаковкой: 76.2 х 44.1 х 83.23 мм
- Вес брутто: 360 г
- Рабочая температура: -20°~50° С (рекомендованная: -10°~40° С)