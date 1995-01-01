Аккумулятор SWIT EN-EL15c использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.

Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.

Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.

Совместимые камеры:

Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15

Характеристики