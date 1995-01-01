Эмулятор аккумулятора («каплер») SWIT DB-FZ100 заменяет собой оригинальный аккумулятор Sony NP-FZ100. Он устанавливается в батарейный отсек камеры и позволяет снимать неограниченно долгое время, что особенно хорошо подходит для длительных трансляций, онлайн-стримов, съемки мероприятий, конференций и так далее. Вторым преимуществом является то, что каплер почти не нагревается при использовании, это позволяет продлить время записи тех камер, которые перегреваются при длительной записи.

Интересной особенностью данной модели является полностью отсоединяемый USB кабель: это дает возможность самостоятельно заменить его при повреждении провода или коннектора, а также использовать кабели большей длины.

При стационарном размещении камеры будет достаточно любого сетевого адаптера с USB-C выходом и поддержкой быстрой зарядки от 20 Вт и выше. При использовании камеры в движении рекомендуется использовать сборки с клеткой (на риге), подойдут универсальные USB аккумуляторы (пауэрбанки), большие батареи V-Mount с выходом USB-C или D-Tap (через преобразователь SWIT BC-PD100, например).

Вход USB-С Power Delivery: 9 / 12 / 15 / 20В 2.25А (45 Вт макс.)

Выход: 8.4В 3А (макс.)

Совместимые камеры: