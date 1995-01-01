SWIT DB-DF570 по форме является двойником (каплером) батареи Sony NP-F570, он совместим со всеми площадками для батарей типа NP-F, которые часто встречаются на накамерных мониторах, мониторах-рекордерах, трансмиттерах видеосигнала (видеосендерах), светодиодных панелях и других устройствах из фото-/видеооборудования. Уникальным его делает двусторонняя работа: он может брать ток из гнезда D-Tap и раздавать через NP-F и USB-C выходы или наоборот, брать ток через один USB-C порт и выдавать его через соседний USB-C (получается сквозное соединение) + NP-F контакты.

Как правило, такие адаптеры используются в больших накамерных сборках («ригах»), позволяя питать различные устройства от батарей с разъемом D-Tap, универсальных USB аккумуляторов (пауэрбанков) или сетевых адаптеров.

Дисплей показывает напряжение на входе.

Характеристики