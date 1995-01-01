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Адаптер питания SWIT DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap

  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
  • DB-DF570, двусторонний вход/выход USB-C PD и D-Tap
Код товара:УТ-00092637
Артикул:DB-DF570

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SWIT DB-DF570 по форме является двойником (каплером) батареи Sony NP-F570, он совместим со всеми площадками для батарей типа NP-F, которые часто встречаются на накамерных мониторах, мониторах-рекордерах, трансмиттерах видеосигнала (видеосендерах), светодиодных панелях и других устройствах из фото-/видеооборудования. Уникальным его делает двусторонняя работа: он может брать ток из гнезда D-Tap и раздавать через NP-F и USB-C выходы или наоборот, брать ток через один USB-C порт и выдавать его через соседний USB-C (получается сквозное соединение) + NP-F контакты.

Как правило, такие адаптеры используются в больших накамерных сборках («ригах»), позволяя питать различные устройства от батарей с разъемом D-Tap, универсальных USB аккумуляторов (пауэрбанков) или сетевых адаптеров.

Дисплей показывает напряжение на входе.

Характеристики

  • D-Tap (только вход): 9-18В
  • USB-C вход: 9 / 12 / 15 / 20В 2.25А (45 Вт макс.)
  • USB-C выход: 5 / 9 / 12В 3А (36 Вт макс.)
  • NP-F выход: 8.4В 8А макс. (67 Вт макс.)