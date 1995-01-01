SWIT BIVO-200 – это аккумуляторная батарея серии Bi-voltage с креплением B-mount. B-Mount – это открытый отраслевой стандарт в кино- и видеопроизводстве, разработанный совместно с компанией ARRI. Аккумулятор распознает значение резистора идентификационного контакта площадки B-mount на камере и затем выдает напряжение 14.4В или 28.8В без какого-либо риска неправильного использования. Он имеет надежную систему фиксации на камерной площадке, защиту от перегрузки и выдерживает падение с высоты 1,2 метра.

При подключении через площадку B-mount BIVO-200 поддерживает ток нагрузки до 8А при рабочем напряжении 28.8В и 16А для напряжения 14.4В, обеспечивая постоянную выходную мощность не менее 200 Вт, необходимую для питания кинокамер и периферийных устройств. Время работы с камерой ARRI ALEXA 35 составляет более 2 часов.

Помимо этого, аккумулятор оснащен 2 разъемами D-Tap, которые работают как на вход, так и на выход. Через них можно заряжать и саму батарею, и периферийные устройства. Максимальная выходная мощность составляет 200 Вт. С помощью преобразователя BC-PD100 (продается отдельно) можно обеспечить зарядку и постоянное питание для таких устройств как беззеркальные камеры, светодиодные осветители, а также ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее.

С помощью зарядной станции SWIT PC-P461B B-mount (продается отдельно) вы можете одновременно заряжать до четырех батарей BIVO-200 с напряжением 33.6В. Для полной зарядки 4-х аккумуляторов, зарядному устройству потребуется приблизительно 3 часа.

Аккумулятор оснащен OLED дисплеем для отображения состояния батареи, включая оставшийся заряд в процентах, оставшееся время работы при текущем уровне энергопотребления, коды предупреждения / ошибки, такие как перегрев, слишком низкая температура, перегрузка и так далее.

Для установки аккумулятора на камеру в темное время суток или в затемненной студии вы можете воспользоваться встроенной подсветкой. Двойное нажатие кнопки проверки состояния включает светодиодный фонарик и позволяет осветить аккумуляторную площадку. Повторное нажатие кнопки выключает свет, или он автоматически отключится через 30 секунд.

Крепление B-Mount можно преобразовать в V-Mount с помощью опционального переходника SWIT KA-S21B.

Характеристики