Аккумулятор SWIT BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
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Описание
SWIT BIVO-200 – это аккумуляторная батарея серии Bi-voltage с креплением B-mount. B-Mount – это открытый отраслевой стандарт в кино- и видеопроизводстве, разработанный совместно с компанией ARRI. Аккумулятор распознает значение резистора идентификационного контакта площадки B-mount на камере и затем выдает напряжение 14.4В или 28.8В без какого-либо риска неправильного использования. Он имеет надежную систему фиксации на камерной площадке, защиту от перегрузки и выдерживает падение с высоты 1,2 метра.
При подключении через площадку B-mount BIVO-200 поддерживает ток нагрузки до 8А при рабочем напряжении 28.8В и 16А для напряжения 14.4В, обеспечивая постоянную выходную мощность не менее 200 Вт, необходимую для питания кинокамер и периферийных устройств. Время работы с камерой ARRI ALEXA 35 составляет более 2 часов.
Помимо этого, аккумулятор оснащен 2 разъемами D-Tap, которые работают как на вход, так и на выход. Через них можно заряжать и саму батарею, и периферийные устройства. Максимальная выходная мощность составляет 200 Вт. С помощью преобразователя BC-PD100 (продается отдельно) можно обеспечить зарядку и постоянное питание для таких устройств как беззеркальные камеры, светодиодные осветители, а также ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее.
С помощью зарядной станции SWIT PC-P461B B-mount (продается отдельно) вы можете одновременно заряжать до четырех батарей BIVO-200 с напряжением 33.6В. Для полной зарядки 4-х аккумуляторов, зарядному устройству потребуется приблизительно 3 часа.
Аккумулятор оснащен OLED дисплеем для отображения состояния батареи, включая оставшийся заряд в процентах, оставшееся время работы при текущем уровне энергопотребления, коды предупреждения / ошибки, такие как перегрев, слишком низкая температура, перегрузка и так далее.
Для установки аккумулятора на камеру в темное время суток или в затемненной студии вы можете воспользоваться встроенной подсветкой. Двойное нажатие кнопки проверки состояния включает светодиодный фонарик и позволяет осветить аккумуляторную площадку. Повторное нажатие кнопки выключает свет, или он автоматически отключится через 30 секунд.
Крепление B-Mount можно преобразовать в V-Mount с помощью опционального переходника SWIT KA-S21B.
Характеристики
- Тип крепления: B-mount
- Используемые элементы: литий-ионные
- Ёмкость: 196 Вт.ч (14.4В 13.6А, 28.8В 6.8А)
- Максимальная нагрузка при соединении B-Mount:
- 14.4В 16A (200 Вт)
- 28.8В 8A (200 Вт)
- Максимальная нагрузка на выходах D-Tap:
- 14.4А 10.8-16.8В (200 Вт макс.)
- 16А 3А (50 Вт макс)
- Зарядка через B-Mount: 33.6В 3А или 16.8В 6А (100 Вт макс.)
- Зарядка через разъем D-Tap: 16.8В 6А (100 Вт макс.)
- Индикатор состояния: OLED дисплей
- Электромагнитная совместимость: соответствует стандартам EN55032, EN55035
- Безопасность: соответствует IEC 62368, UN38.8
- Тест на свободное падение: до 1.2 м (на металлическую поверхность)
- Температура воздуха при зарядке: 0°~40° (рекомендуется 10°~30°)
- Рабочая температура: -20°~50° (рекомендуется -10°~40°)
- Размеры: 144 х 100 х 54 мм
- Вес: 1.1 кг