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Аккумулятор SWIT BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap

  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
  • BIVO-200, B-Mount 14.4В / 28.8В, 196 Втч, 2х D-Tap
Код товара:УТ-00092635
Артикул:BIVO-200

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

SWIT BIVO-200 – это аккумуляторная батарея серии Bi-voltage с креплением B-mount. B-Mount – это открытый отраслевой стандарт в кино- и видеопроизводстве, разработанный совместно с компанией ARRI. Аккумулятор распознает значение резистора идентификационного контакта площадки B-mount на камере и затем выдает напряжение 14.4В или 28.8В без какого-либо риска неправильного использования. Он имеет надежную систему фиксации на камерной площадке, защиту от перегрузки и выдерживает падение с высоты 1,2 метра.

При подключении через площадку B-mount BIVO-200 поддерживает ток нагрузки до 8А при рабочем напряжении 28.8В и 16А для напряжения 14.4В, обеспечивая постоянную выходную мощность не менее 200 Вт, необходимую для питания кинокамер и периферийных устройств. Время работы с камерой ARRI ALEXA 35 составляет более 2 часов.

Помимо этого, аккумулятор оснащен 2 разъемами D-Tap, которые работают как на вход, так и на выход. Через них можно заряжать и саму батарею, и периферийные устройства. Максимальная выходная мощность составляет 200 Вт. С помощью преобразователя BC-PD100 (продается отдельно) можно обеспечить зарядку и постоянное питание для таких устройств как беззеркальные камеры, светодиодные осветители, а также ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее.

С помощью зарядной станции SWIT PC-P461B B-mount (продается отдельно) вы можете одновременно заряжать до четырех батарей BIVO-200 с напряжением 33.6В. Для полной зарядки 4-х аккумуляторов, зарядному устройству потребуется приблизительно 3 часа.

Аккумулятор оснащен OLED дисплеем для отображения состояния батареи, включая оставшийся заряд в процентах, оставшееся время работы при текущем уровне энергопотребления, коды предупреждения / ошибки, такие как перегрев, слишком низкая температура, перегрузка и так далее.

Для установки аккумулятора на камеру в темное время суток или в затемненной студии вы можете воспользоваться встроенной подсветкой. Двойное нажатие кнопки проверки состояния включает светодиодный фонарик и позволяет осветить аккумуляторную площадку. Повторное нажатие кнопки выключает свет, или он автоматически отключится через 30 секунд.

Крепление B-Mount можно преобразовать в V-Mount с помощью опционального переходника SWIT KA-S21B.

Характеристики

  • Тип крепления: B-mount
  • Используемые элементы: литий-ионные
  • Ёмкость: 196 Вт.ч (14.4В 13.6А, 28.8В 6.8А)
  • Максимальная нагрузка при соединении B-Mount:
    • 14.4В 16A (200 Вт)
    • 28.8В 8A (200 Вт)
  • Максимальная нагрузка на выходах D-Tap:
    • 14.4А 10.8-16.8В (200 Вт макс.)
    • 16А 3А (50 Вт макс)
  • Зарядка через B-Mount: 33.6В 3А или 16.8В 6А (100 Вт макс.)
  • Зарядка через разъем D-Tap: 16.8В 6А (100 Вт макс.)
  • Индикатор состояния: OLED дисплей
  • Электромагнитная совместимость: соответствует стандартам EN55032, EN55035
  • Безопасность: соответствует IEC 62368, UN38.8
  • Тест на свободное падение: до 1.2 м (на металлическую поверхность)
  • Температура воздуха при зарядке: 0°~40° (рекомендуется 10°~30°)
  • Рабочая температура: -20°~50° (рекомендуется -10°~40°)
  • Размеры: 144 х 100 х 54 мм
  • Вес: 1.1 кг