SWIT BC-PD100 – это компактный двусторонний преобразователь, работающий с аккумуляторами с разъемом D-Tap (он же P-Tap): V-Mount / Gold Mount / B-Mount (Anton/Bauer) и т.д. Он обеспечивает зарядку и постоянное питание для таких устройств как беззеркальные камеры, светодиодные осветители, а также ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее. Для удобства крепления на риге преобразователь оснащен винтом 1/4".

Поскольку аккумуляторы с разъемом D-Tap обычно обладают высокой емкостью, этот переходник позволяет снимать на камеру в течение всего дня. Для предотвращения перегрева рекомендуется использовать эмуляторы батареи («каплеры») SWIT, которые устанавливаются в батарейный отсек камеры вместо штатного аккумулятора.

Переходник работает в обе стороны, поэтому его также можно использовать для зарядки самих батарей с разъемом D-Tap от универсальных USB сетевых адаптеров*. Поддерживается мощность до 100 Вт.

Встроенный контроллер питания обеспечивает надежную стабилизацию напряжения.

Вес: 0.2 к

* Не поддерживается зарядка аккумуляторов SWIT HB-A290B, LB-SF65C и LB-PD65C.