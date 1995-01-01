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Стойка Avenger A5029 Low Base 290 см, 12 кг

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Код товара: УТ-00067633 Артикул: A5029 Код товара: УТ-00067633 Артикул: A5029 Стойка Avenger Baby Roller Low Base хорошо подходит для осветительного оборудования средних размеров. Ноги и нижняя часть центральной колонны выполнены из хромированной стали, верхние 2 секции колонны – из алюминия. Благодаря колесам со стопорами тяжелые осветители легко перемещаются по съемочной площадке. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8"). Товар не найден Задать вопрос Описание Стойка Avenger Baby Roller Low Base хорошо подходит для осветительного оборудования средних размеров. Ноги и нижняя часть центральной колонны выполнены из хромированной стали, верхние 2 секции колонны – из алюминия. Благодаря колесам со стопорами тяжелые осветители легко перемещаются по съемочной площадке. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8"). Характеристики Максимальная нагрузка: 12 кг

Максимальная высота: 290 см

Длина в сложенном виде: 123 см

Размах ног: 100 см

Диаметр секций: 35, 30 и 25 мм

Диаметр ног: 20х20 мм

Материал: хромированная сталь, алюминий

Вес: 5.7 кг Видео Наш обзор

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