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Стойка Avenger A5029 Low Base 290 см, 12 кг

  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
  • A5029 Low Base 290 см, 12 кг
Код товара:УТ-00067633
Артикул:A5029

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стойка Avenger Baby Roller Low Base хорошо подходит для осветительного оборудования средних размеров. Ноги и нижняя часть центральной колонны выполнены из хромированной стали, верхние 2 секции колонны – из алюминия. Благодаря колесам со стопорами тяжелые осветители легко перемещаются по съемочной площадке. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8").

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 12 кг
  • Максимальная высота: 290 см
  • Длина в сложенном виде: 123 см
  • Размах ног: 100 см
  • Диаметр секций: 35, 30 и 25 мм
  • Диаметр ног: 20х20 мм
  • Материал: хромированная сталь, алюминий
  • Вес: 5.7 кг