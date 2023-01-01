Стойка Avenger Baby Roller Low Base хорошо подходит для осветительного оборудования средних размеров. Ноги и нижняя часть центральной колонны выполнены из хромированной стали, верхние 2 секции колонны – из алюминия. Благодаря колесам со стопорами тяжелые осветители легко перемещаются по съемочной площадке. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8").