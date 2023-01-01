Стойка Avenger A5029 Low Base 290 см, 12 кг
Код товара : УТ-00067633
Артикул : A5029
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Описание
Стойка Avenger Baby Roller Low Base хорошо подходит для осветительного оборудования средних размеров. Ноги и нижняя часть центральной колонны выполнены из хромированной стали, верхние 2 секции колонны – из алюминия. Благодаря колесам со стопорами тяжелые осветители легко перемещаются по съемочной площадке. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8").
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 12 кг
- Максимальная высота: 290 см
- Длина в сложенном виде: 123 см
- Размах ног: 100 см
- Диаметр секций: 35, 30 и 25 мм
- Диаметр ног: 20х20 мм
- Материал: хромированная сталь, алюминий
- Вес: 5.7 кг