Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный
Код товара : УТ-00060683
Артикул : # ZVE10LB.CEC
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Характеристики
Объектив
Объектив
SONY E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе + электронный (Active SteadyShot), с обрезкой части кадра
Фотосъёмка
Автоспуск
есть
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 6000 x 3376 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто, 7 предустановок, ручная установка, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
Серийная съемка
без Live View: 11 кадров в секунду (следящий автофокус), с Live View: 8 кадров/с, длина серии: 46 кадров в RAW, 45 в RAW + JPEG, 99 в JPEG Super Fine
Цифровой зум
Clear Image Zoom: фото: 2х, видео: 1.5, 2х, обычный: фото - до 8х, видео - 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
XAVC S
Битрейт
4K, Full HD 120p: 100 или 60 Мбит/с, Full HD 60p и ниже: 50, 25, 16 Мбит/с, 720р прокси: 9 Мбит/с
Формат записи звука
Linear PCM (стерео)
Видеосъемка
UHD 4K 24р (без кропа) 4К 30р (кроп 1.23х), Full HD 60р (без кропа), FHD 120 кадров/с (кроп 1.14х), запись на карту: 4:2:0 8 бит, HDMI выход: 4:2:2 8 бит, есть S-Log2, S-Log3, есть Picture Profiles
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридная автофокусировка: по контрасту (425 точек) + с детекцией фаз (425 точек), Real-time Tracking (улучшенная следящая), Real-time Eye AF (улучшенная по глазам)
Матрица
Датчик изображения
23.5 х 15.6 мм, APS-C Exmor CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 32 200 c расширением до 50 - 51200, видео: ISO 100 - 32 000
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Дата анонса
27.07.2021
Комплектация
аккумулятор NP-FW50, адаптер переменного тока, наплечный ремень, кабель USB-A — USB-C (USB 2.0), ветрозащитный экран, адаптер для ветрозащитного экрана, крышка объектива, шнур питания
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
1200-зональный TTL-замер, мультисегментный, центровзвешенный, точечный, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
Брекетинг экспозиции
3 или 5 кадров
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I) или Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo (1 слот)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 440 фотоснимков (по стандарту измерения CIPA), видео: около 80 мин.; зарядка и съемка с питанием по USB
Физические характеристики
Вес
343 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
Размеры товара
115.2 х 64.2 х 44.8 мм, от рукоятки до монитора
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.
- Внутренняя запись видео 4K с полным считыванием пикселей без объединения пикселейviii
- Кодек с высоким битрейтом XAVC Six 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD
- Замедленная и ускоренная съемкаx
- Высокоскоростная съемка Full HD при частоте 120 кадров в секундуxi
- Интервальная съемкаxii для создания впечатляющих таймлапс-видеоxiii
- Профиль Hybrid Log-Gamma (HDR)xiv / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3
Разработано для создателей видеоконтента
- i Background Defocus — так называется функция, назначенная по умолчанию кнопке C1. В режимах Bokeh Switch Defocus/Clear используются следующие значения диафрагмы. Видео: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма объектива; [Background Defocus: Clear] F8–11, регулируется автоматически в диапазоне от F8 до F11 в зависимости от условий окружающей среды. Фотосъемка: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма; [Background Defocus: Clear] F11. Значения диафрагмы не отображаются ни в режиме видеосъемки, ни в режиме фотосъемки. Элемент меню, связанный с переключателем эффекта бокe, называется "Background Defocus".
- ii Когда параметр "Product Showcase Setting" настроен на стабилизацию изображения, он остается включенным.
- iii Вместе с аккумулятором и картой памяти.
- iv Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- v Обрезка изображения в активном режиме. Активный режим недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.
- vi Автофокусировка по глазам животных в режиме реального времени не поддерживается в режиме видеосъемки.
- vii Отслеживание объекта в меню.
- viii При записи в формате 24p. При выключенной стабилизации изображении/в стандартном режиме.
- ix Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- x Запись звука невозможна. Требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная.
- xi Для видеосъемки в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи с частотой 100 Мбит/с требуется карта памяти UHS 3 или более скоростная. Частота обновления — 1–120 кадров в секунду (NTSC) или 1–100 кадров в секунду (PAL).
- xii Wi-Fi не работает во время интервальной съемки
- xiii Создать таймлапс-видео можно на компьютере
- xiv Подключите камеру к совместимому телевизору Sony HDR (HLG) с помощью кабеля USB, чтобы просматривать видео HDR (HLG)
- xv Максимальная продолжительность непрерывной записи при видеосъемке. Фактические результаты зависят от настроек, условий окружающей среды и использования.
- xvi По стандартам CIPA.
- xvii Независимо от ориентации экрана (наружу или внутрь) пользователь может начать съемку сразу же, как только откроет экран.
- xviii Для использования этой функции операционная система вашего компьютера или смартфона должна быть совместима со стандартами UVC/UAC. Работоспособность данной функции гарантируется для моделей Xperia 1 II и Xperia 5 II (с новеейшей прошивкой) на базе ОС Android™ 11 или более поздней версии (по состоянию на май 2021 года). Совместимость с другими моделями смартфонов зависит от спецификаций производителя. Подключить камеру к оборудованию с разъемом USB Type-C можно с помощью доступного в продаже кабеля USB и/или адаптера.
- xix Требуется приложение Imaging Edge Mobile 7.5.1 или более поздней версии. Скачайте приложение в Google Play или App Store. В отношении сетевых услуг, контента, операционной системы и программного обеспечения действуют определенные положения и условия. Они могут меняться, предоставление услуг может приостанавливаться или прекращаться в любое время. Могут потребоваться оплата, регистрация и данные банковской карты.
- xx “Power off connection” in the camera’s smartphone settings must be turned ON, and the camera and smartphone must be paired via Bluetooth.
Видео