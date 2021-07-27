Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, белый
Код товара : УТ-00066083
Артикул : @ ZVE10LW.CEC
82 990 ₽
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Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе + электронный (Active SteadyShot), с обрезкой части кадра
Объектив
SONY E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS
Диаметр светофильтра, мм
40.5
Оптический зум
3х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB 2.0 тип С
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I) или Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo (1 слот)
Внутренняя память
нет
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Фотосъёмка
Баланс белого
авто, 7 предустановок, ручная установка, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
Серийная съемка
без Live View: 11 кадров в секунду (следящий автофокус), с Live View: 8 кадров/с, длина серии: 46 кадров в RAW, 45 в RAW + JPEG, 99 в JPEG Super Fine
Цифровой зум
Clear Image Zoom: фото: 2х, видео: 1.5, 2х, обычный: фото - до 8х, видео - 4х
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Автоспуск
есть
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 6000 x 3376 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридная автофокусировка: по контрасту (425 точек) + с детекцией фаз (425 точек), Real-time Tracking (улучшенная следящая), Real-time Eye AF (улучшенная по глазам)
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор NP-FW50, адаптер переменного тока, наплечный ремень, кабель USB-A — USB-C (USB 2.0), ветрозащитный экран, адаптер для ветрозащитного экрана, крышка объектива, шнур питания
Дата анонса
27.07.2021
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
1200-зональный TTL-замер, мультисегментный, центровзвешенный, точечный, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
3 или 5 кадров
Выдержка
1/4000 - 30 с, длительная от руки (bulb)
Физические характеристики
Размеры
115.2 х 64.2 х 44.8 мм, от рукоятки до монитора
Вес
343 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
Матрица
Датчик изображения
23.5 х 15.6 мм, APS-C Exmor CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 32 200 c расширением до 50 - 51200, видео: ISO 100 - 32 000
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 440 фотоснимков (по стандарту измерения CIPA), видео: около 80 мин.; зарядка и съемка с питанием по USB
Процессор
Процессор
Bionz X
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
нет
Дисплей
3 дюйма (7.5 см), 921.6 тыс. точек, наклонно-поворотный, сенсорный: сенсорный затвор / фокусировка / отслеживание
Видоискатель
нет
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM (стерео)
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Видеосъемка
UHD 4K 24р (без кропа) 4К 30р (кроп 1.23х), Full HD 60р (без кропа), FHD 120 кадров/с (кроп 1.14х), запись на карту: 4:2:0 8 бит, HDMI выход: 4:2:2 8 бит, есть S-Log2, S-Log3, есть Picture Profiles
Битрейт
4K, Full HD 120p: 100 или 60 Мбит/с, Full HD 60p и ниже: 50, 25, 16 Мбит/с, 720р прокси: 9 Мбит/с
Продолжительность видео
без ограничений
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
XAVC S
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Описание
Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.
- Внутренняя запись видео 4K с полным считыванием пикселей без объединения пикселейviii
- Кодек с высоким битрейтом XAVC Six 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD
- Замедленная и ускоренная съемкаx
- Высокоскоростная съемка Full HD при частоте 120 кадров в секундуxi
- Интервальная съемкаxii для создания впечатляющих таймлапс-видеоxiii
- Профиль Hybrid Log-Gamma (HDR)xiv / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3
Разработано для создателей видеоконтента
- i Background Defocus — так называется функция, назначенная по умолчанию кнопке C1. В режимах Bokeh Switch Defocus/Clear используются следующие значения диафрагмы. Видео: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма объектива; [Background Defocus: Clear] F8–11, регулируется автоматически в диапазоне от F8 до F11 в зависимости от условий окружающей среды. Фотосъемка: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма; [Background Defocus: Clear] F11. Значения диафрагмы не отображаются ни в режиме видеосъемки, ни в режиме фотосъемки. Элемент меню, связанный с переключателем эффекта бокe, называется "Background Defocus".
- ii Когда параметр "Product Showcase Setting" настроен на стабилизацию изображения, он остается включенным.
- iii Вместе с аккумулятором и картой памяти.
- iv Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- v Обрезка изображения в активном режиме. Активный режим недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.
- vi Автофокусировка по глазам животных в режиме реального времени не поддерживается в режиме видеосъемки.
- vii Отслеживание объекта в меню.
- viii При записи в формате 24p. При выключенной стабилизации изображении/в стандартном режиме.
- ix Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- x Запись звука невозможна. Требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная.
- xi Для видеосъемки в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи с частотой 100 Мбит/с требуется карта памяти UHS 3 или более скоростная. Частота обновления — 1–120 кадров в секунду (NTSC) или 1–100 кадров в секунду (PAL).
- xii Wi-Fi не работает во время интервальной съемки
- xiii Создать таймлапс-видео можно на компьютере
- xiv Подключите камеру к совместимому телевизору Sony HDR (HLG) с помощью кабеля USB, чтобы просматривать видео HDR (HLG)
- xv Максимальная продолжительность непрерывной записи при видеосъемке. Фактические результаты зависят от настроек, условий окружающей среды и использования.
- xvi По стандартам CIPA.
- xvii Независимо от ориентации экрана (наружу или внутрь) пользователь может начать съемку сразу же, как только откроет экран.
- xviii Для использования этой функции операционная система вашего компьютера или смартфона должна быть совместима со стандартами UVC/UAC. Работоспособность данной функции гарантируется для моделей Xperia 1 II и Xperia 5 II (с новеейшей прошивкой) на базе ОС Android™ 11 или более поздней версии (по состоянию на май 2021 года). Совместимость с другими моделями смартфонов зависит от спецификаций производителя. Подключить камеру к оборудованию с разъемом USB Type-C можно с помощью доступного в продаже кабеля USB и/или адаптера.
- xix Требуется приложение Imaging Edge Mobile 7.5.1 или более поздней версии. Скачайте приложение в Google Play или App Store. В отношении сетевых услуг, контента, операционной системы и программного обеспечения действуют определенные положения и условия. Они могут меняться, предоставление услуг может приостанавливаться или прекращаться в любое время. Могут потребоваться оплата, регистрация и данные банковской карты.
- xx “Power off connection” in the camera’s smartphone settings must be turned ON, and the camera and smartphone must be paired via Bluetooth.
Видео