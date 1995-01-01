Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.

ZV-E10 весит всего 343 граммаiii. А поворотный ЖК-экран, открывающийся сбоку, позволяет устанавливать внешние микрофоны на верхней части корпуса. Это делает процесс съемки более удобным, особенно съемки селфи, поскольку пользователь видит экран и может снимать как снизу, так и сверху.

ZV-E10 обладает также другими функциями и элементами управления, которые по достоинству оценят видеоблогеры. Например, новая кнопка выбора режимов в верхней части камеры позволяет переключаться между режимами фотосъемки / видеосъемки / замедленной и ускоренной съемки одним касанием.

Новая камера также поддерживает передовые функции видеосъемки, такие как запись 4K (QFHD: 3840 x 2160) и замедленная съемка с высоким разрешением (FHD 120p)iv. Электронная стабилизация изображения в активном режимеv обеспечивает четкую картинку даже в движении (например, когда вы идете) и при съемке с рук. Передовая технология автофокусировки обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта съемки. Кроме того, камера способна записывать звук высокого качества.

Многообразие творческих возможностей

Камера со съемной оптикой для реализации творческого потенциала

ZV-E10 позволяет любому пользователю выразить свое творческое видение благодаря возможности подобрать конкретный объектив из широкой линейки Sony E в соответствии с задачей и сюжетом съемки.

Улучшенная автофокусировка

Ведущие технологии автофокусировки от Sony позволяют создателям видеоконтента сконцентрироваться на компоновке кадра. Камера ZV-E10 поддерживает быструю гибридную автофокусировку и автофокусировку по глазам в режиме реального времени для видеосъемкиvi с возможностью отслеживания объектаvii. Камера способна удерживать в фокусе лицо и глаза объекта даже при движении (например, во время ходьбы) и в сложных условиях съемки. Пользователь может по своему усмотрению настроить такие параметры, как скорость перехода автофокусировки и чувствительность смещения объекта автофокусировки, чтобы выбрать, насколько быстро и легко автофокус будет переводиться с одного объекта на другой и насколько сильно он будет держаться на объекте съемки.

А функция сенсорного управления автофокусировкой позволяет выбирать область автофокусировки касанием экрана. Одним касанием можно перевести область автофокусировки с одного объекта на другой в любом месте кадра. Это можно делать как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.

Высокое качество звука

Ведущая технология Sony на основе внутреннего направленного трехкапсульного микрофона обеспечивает кристально четкий звук при записи голоса говорящего, а ветрозащитный экран, входящий в комплект, отлично подавляет шум ветра. Мультиинтерфейсный разъем ZV-E10 с поддержкой цифрового аудиоинтерфейса позволяет подключать к камере дополнительные аудиоустройства. Кроме того, имеется отдельный разъем для подключения внешнего микрофона. А разъем для наушников позволяет подключить наушники, чтобы точно отслеживать запись звука. Для параметра синхронизации аудиовывода можно выбрать значение «Прямая передача» (звук выводится без задержки) или «Синхронизация видео и звука» (без расхождения видео и звука).

Объект съемки на первом плане

При съемке в меняющихся условиях освещения камера ZV-E10 автоматически корректирует экспозицию с помощью фирменного алгоритма автоэкспозиции с приоритетом по лицу, который гарантирует, что лицо человека не будет «провалено» в тенях или, наоборот, пересвечено. Камера распознает лицо человека и настраивает экспозицию так, чтобы лицо отображалось с оптимальной яркостью даже при съемке селфи в условиях постоянно меняющегося уровня освещенности и даже когда человек ненадолго отворачивается от камеры. Новая камера также унаследовала передовые технологии цветовоспроизведения от популярной модели ZV-1. Они оптимизируют отображение тонов кожи как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.

Передовые функции и возможности видеосъемки:

Внутренняя запись видео 4K с полным считыванием пикселей без объединения пикселей viii

Кодек с высоким битрейтом XAVC S ix 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD

100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD Замедленная и ускоренная съемка x

Высокоскоростная съемка Full HD при частоте 120 кадров в секунду xi

Интервальная съемка xii для создания впечатляющих таймлапс-видео xiii

для создания впечатляющих таймлапс-видео Профиль Hybrid Log-Gamma (HDR)xiv / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Разработано для создателей видеоконтента

Пользоваться камерой ZV-E10 очень легко и комфортно благодаря удобной рукоятке и большой кнопке записи, которая расположена сверху камеры. Рукоятка с беспроводным управлением GP-VPT2BT (продается отдельно) упрощает съемку одной рукой. На этой рукоятке имеются кнопки зуммирования, записи и кнопка, которой можно назначить определенную функцию. На передней части корпуса есть сигнальная лампочка: если она горит, значит, идет запись. Во время записи на ЖК-экране отображается красная рамка. Она помогает пользователю понять, что идет запись, когда он находится за камерой.

ZV-E10 оснащена уникальным рычажком зуммирования, с помощью которого можно управлять оптическим зумом объективов с технологией Power Zoom, а также функцией Clear Image zoom при использовании объективов как с переменным, так и с фиксированным фокусным расстоянием. Clear Image zoom позволяет выполнять зуммирование без снижения разрешения видео и поддерживать запись в формате 4K. Доступно восемь настроек скорости зуммирования.

Камера ZV-E10 обладает достаточным ресурсом аккумулятора, чтобы снимать в течение 125 минутxv или сделать 440 снимковxvi на одном заряде. При съемке в помещении можно использовать дополнительные источники питания переменного тока, например модель AC-PW20AM, чтобы вести длительную запись, не беспокоясь об уровне заряда аккумулятора. Питание камеры может также осуществляться через разъем USB Type-C®. Благодаря этому можно использовать внешние аккумуляторы для более продолжительной съемки «на ходу». Когда пользователь закрывает поворотный ЖК-экран, активируется режим экономии энергопотребленияxvii. А когда экран открывается, камера автоматически включается.

Всегда на связи

Прямые трансляции

ZV-E10 можно также использовать как высококачественную веб-камеру или камеру для прямых трансляций. Для этого ее нужно подключить к ПК или смартфонуxviii. Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. При проведении прямых трансляций или во время видеозвонков обеспечиваются превосходное качество изображения и кристально четкий звук, а также поддерживаются функции автоэкспозиции с приоритетом по лицу и смягчения кожи. ZV-E10 поддерживает стандарты, используемые для USB-камер, такие как UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class). Камеру можно подключить к источнику питания с помощью кабеля USB, чтобы вести прямую трансляцию в течение более продолжительного времени. Для удобства пользователи могут назначить эту функцию специальной кнопке, чтобы можно было мгновенно запускать трансляцию.

Удобная передача файлов и данных

С помощью приложения Sony Imaging Edge Mobilexix пользователи могут передавать выбранные изображения и видеофайлы на мобильное устройство по беспроводной сети Wi-Fi. Можно также передавать файлы RAW. После подключения приложения Imaging Edge Mobile данные о расположении файлов могут быть извлечены из мобильного устройства и записаны. Передавать файлы можно с карты SD камеры на смартфон (мобильное устройство) через Bluetooth, даже если камера выключенаxx.

Примечания: