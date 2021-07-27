Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.

ZV-E10 весит всего 343 граммаiii. А поворотный ЖК-экран, открывающийся сбоку, позволяет устанавливать внешние микрофоны на верхней части корпуса. Это делает процесс съемки более удобным, особенно съемки селфи, поскольку пользователь видит экран и может снимать как снизу, так и сверху.

ZV-E10 обладает также другими функциями и элементами управления, которые по достоинству оценят видеоблогеры. Например, новая кнопка выбора режимов в верхней части камеры позволяет переключаться между режимами фотосъемки / видеосъемки / замедленной и ускоренной съемки одним касанием.

Новая камера также поддерживает передовые функции видеосъемки, такие как запись 4K (QFHD: 3840 x 2160) и замедленная съемка с высоким разрешением (FHD 120p)iv. Электронная стабилизация изображения в активном режимеv обеспечивает четкую картинку даже в движении (например, когда вы идете) и при съемке с рук. Передовая технология автофокусировки обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта съемки. Кроме того, камера способна записывать звук высокого качества.

Многообразие творческих возможностей

Камера со съемной оптикой для реализации творческого потенциала

ZV-E10 позволяет любому пользователю выразить свое творческое видение благодаря возможности подобрать конкретный объектив из широкой линейки Sony E в соответствии с задачей и сюжетом съемки.

Улучшенная автофокусировка

Ведущие технологии автофокусировки от Sony позволяют создателям видеоконтента сконцентрироваться на компоновке кадра. Камера ZV-E10 поддерживает быструю гибридную автофокусировку и автофокусировку по глазам в режиме реального времени для видеосъемкиvi с возможностью отслеживания объектаvii. Камера способна удерживать в фокусе лицо и глаза объекта даже при движении (например, во время ходьбы) и в сложных условиях съемки. Пользователь может по своему усмотрению настроить такие параметры, как скорость перехода автофокусировки и чувствительность смещения объекта автофокусировки, чтобы выбрать, насколько быстро и легко автофокус будет переводиться с одного объекта на другой и насколько сильно он будет держаться на объекте съемки.

А функция сенсорного управления автофокусировкой позволяет выбирать область автофокусировки касанием экрана. Одним касанием можно перевести область автофокусировки с одного объекта на другой в любом месте кадра. Это можно делать как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.

Высокое качество звука

Ведущая технология Sony на основе внутреннего направленного трехкапсульного микрофона обеспечивает кристально четкий звук при записи голоса говорящего, а ветрозащитный экран, входящий в комплект, отлично подавляет шум ветра. Мультиинтерфейсный разъем ZV-E10 с поддержкой цифрового аудиоинтерфейса позволяет подключать к камере дополнительные аудиоустройства. Кроме того, имеется отдельный разъем для подключения внешнего микрофона. А разъем для наушников позволяет подключить наушники, чтобы точно отслеживать запись звука. Для параметра синхронизации аудиовывода можно выбрать значение «Прямая передача» (звук выводится без задержки) или «Синхронизация видео и звука» (без расхождения видео и звука).

Объект съемки на первом плане

При съемке в меняющихся условиях освещения камера ZV-E10 автоматически корректирует экспозицию с помощью фирменного алгоритма автоэкспозиции с приоритетом по лицу, который гарантирует, что лицо человека не будет «провалено» в тенях или, наоборот, пересвечено. Камера распознает лицо человека и настраивает экспозицию так, чтобы лицо отображалось с оптимальной яркостью даже при съемке селфи в условиях постоянно меняющегося уровня освещенности и даже когда человек ненадолго отворачивается от камеры. Новая камера также унаследовала передовые технологии цветовоспроизведения от популярной модели ZV-1. Они оптимизируют отображение тонов кожи как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.

Передовые функции и возможности видеосъемки:

Внутренняя запись видео 4K с полным считыванием пикселей без объединения пикселей viii

Кодек с высоким битрейтом XAVC S ix 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD

100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD Замедленная и ускоренная съемка x

Высокоскоростная съемка Full HD при частоте 120 кадров в секунду xi

Интервальная съемка xii для создания впечатляющих таймлапс-видео xiii

для создания впечатляющих таймлапс-видео Профиль Hybrid Log-Gamma (HDR)xiv / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Разработано для создателей видеоконтента

Пользоваться камерой ZV-E10 очень легко и комфортно благодаря удобной рукоятке и большой кнопке записи, которая расположена сверху камеры. Рукоятка с беспроводным управлением GP-VPT2BT (продается отдельно) упрощает съемку одной рукой. На этой рукоятке имеются кнопки зуммирования, записи и кнопка, которой можно назначить определенную функцию. На передней части корпуса есть сигнальная лампочка: если она горит, значит, идет запись. Во время записи на ЖК-экране отображается красная рамка. Она помогает пользователю понять, что идет запись, когда он находится за камерой.

ZV-E10 оснащена уникальным рычажком зуммирования, с помощью которого можно управлять оптическим зумом объективов с технологией Power Zoom, а также функцией Clear Image zoom при использовании объективов как с переменным, так и с фиксированным фокусным расстоянием. Clear Image zoom позволяет выполнять зуммирование без снижения разрешения видео и поддерживать запись в формате 4K. Доступно восемь настроек скорости зуммирования.

Камера ZV-E10 обладает достаточным ресурсом аккумулятора, чтобы снимать в течение 125 минутxv или сделать 440 снимковxvi на одном заряде. При съемке в помещении можно использовать дополнительные источники питания переменного тока, например модель AC-PW20AM, чтобы вести длительную запись, не беспокоясь об уровне заряда аккумулятора. Питание камеры может также осуществляться через разъем USB Type-C®. Благодаря этому можно использовать внешние аккумуляторы для более продолжительной съемки «на ходу». Когда пользователь закрывает поворотный ЖК-экран, активируется режим экономии энергопотребленияxvii. А когда экран открывается, камера автоматически включается.

Всегда на связи

Прямые трансляции

ZV-E10 можно также использовать как высококачественную веб-камеру или камеру для прямых трансляций. Для этого ее нужно подключить к ПК или смартфонуxviii. Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. При проведении прямых трансляций или во время видеозвонков обеспечиваются превосходное качество изображения и кристально четкий звук, а также поддерживаются функции автоэкспозиции с приоритетом по лицу и смягчения кожи. ZV-E10 поддерживает стандарты, используемые для USB-камер, такие как UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class). Камеру можно подключить к источнику питания с помощью кабеля USB, чтобы вести прямую трансляцию в течение более продолжительного времени. Для удобства пользователи могут назначить эту функцию специальной кнопке, чтобы можно было мгновенно запускать трансляцию.

Удобная передача файлов и данных

С помощью приложения Sony Imaging Edge Mobilexix пользователи могут передавать выбранные изображения и видеофайлы на мобильное устройство по беспроводной сети Wi-Fi. Можно также передавать файлы RAW. После подключения приложения Imaging Edge Mobile данные о расположении файлов могут быть извлечены из мобильного устройства и записаны. Передавать файлы можно с карты SD камеры на смартфон (мобильное устройство) через Bluetooth, даже если камера выключенаxx.

Примечания:

i Background Defocus — так называется функция, назначенная по умолчанию кнопке C1. В режимах Bokeh Switch Defocus/Clear используются следующие значения диафрагмы. Видео: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма объектива; [Background Defocus: Clear] F8–11, регулируется автоматически в диапазоне от F8 до F11 в зависимости от условий окружающей среды. Фотосъемка: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма; [Background Defocus: Clear] F11. Значения диафрагмы не отображаются ни в режиме видеосъемки, ни в режиме фотосъемки. Элемент меню, связанный с переключателем эффекта бокe, называется "Background Defocus".

ii Когда параметр "Product Showcase Setting" настроен на стабилизацию изображения, он остается включенным.

iii Вместе с аккумулятором и картой памяти.

iv Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).

v Обрезка изображения в активном режиме. Активный режим недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.

vi Автофокусировка по глазам животных в режиме реального времени не поддерживается в режиме видеосъемки.

vii Отслеживание объекта в меню.

viii При записи в формате 24p. При выключенной стабилизации изображении/в стандартном режиме.

ix Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).

x Запись звука невозможна. Требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная.

xi Для видеосъемки в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи с частотой 100 Мбит/с требуется карта памяти UHS 3 или более скоростная. Частота обновления — 1–120 кадров в секунду (NTSC) или 1–100 кадров в секунду (PAL).

xii Wi-Fi не работает во время интервальной съемки

xiii Создать таймлапс-видео можно на компьютере

xiv Подключите камеру к совместимому телевизору Sony HDR (HLG) с помощью кабеля USB, чтобы просматривать видео HDR (HLG)

xv Максимальная продолжительность непрерывной записи при видеосъемке. Фактические результаты зависят от настроек, условий окружающей среды и использования.

xvi По стандартам CIPA.

xvii Независимо от ориентации экрана (наружу или внутрь) пользователь может начать съемку сразу же, как только откроет экран.

xviii Для использования этой функции операционная система вашего компьютера или смартфона должна быть совместима со стандартами UVC/UAC. Работоспособность данной функции гарантируется для моделей Xperia 1 II и Xperia 5 II (с новеейшей прошивкой) на базе ОС Android™ 11 или более поздней версии (по состоянию на май 2021 года). Совместимость с другими моделями смартфонов зависит от спецификаций производителя. Подключить камеру к оборудованию с разъемом USB Type-C можно с помощью доступного в продаже кабеля USB и/или адаптера.

xix Требуется приложение Imaging Edge Mobile 7.5.1 или более поздней версии. Скачайте приложение в Google Play или App Store. В отношении сетевых услуг, контента, операционной системы и программного обеспечения действуют определенные положения и условия. Они могут меняться, предоставление услуг может приостанавливаться или прекращаться в любое время. Могут потребоваться оплата, регистрация и данные банковской карты.

xx “Power off connection” in the camera’s smartphone settings must be turned ON, and the camera and smartphone must be paired via Bluetooth.