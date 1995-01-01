Клетка Sony VCT-CGR1 для RX0
Код товара : УТ-00056398
Артикул : VCTCGR1.SYH
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
160 г
Описание
Металлическая клетка для камеры Sony RX0 (оригинальной) предусматривает в общей сложности 35 отверстий для винтов 1/4" с четырех сторон (сверху, снизу и по бокам), что позволяет крепить саму клетку в различные держатели, а также закреплять на ней дополнительные аксессуары для расширения системы.
Когда клетка установлена на камеру, можно пользоваться кнопками и вставлять (извлекать) носители, подключать кабели к разъему HDMI и гнезду для микрофона. Клетка быстро устанавливается и снимается, расширяя возможности камеры и не мешая пользоваться другими ее функциями.
Данная клетка не подходит для RX0M2.