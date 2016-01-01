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Телеконвертер Sony 2.0х, SEL-20TC

  • SEL20TC (SEL20TC.SYX)
  • SEL20TC (SEL20TC.SYX)
  • SEL20TC (SEL20TC.SYX)
  • SEL20TC (SEL20TC.SYX)
  • SEL20TC (SEL20TC.SYX)
Код товара:УТ-00064602
Артикул:# SEL20TC.SYX

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телеконвертер Sony SEL20TC увеличивает фокусное расстояние на 100%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL20TC ограничивает светосилу объектива на 2 ступени экспозиции.

Совместимые объективы:

  • FE 70-200mm f/4 Macro G OSS Ⅱ - SEL70200G2
  • FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM
  • FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2
  • FE 100mm f/2.8 Macro GM OSS - SEL100M28GM
  • FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS - SEL100400GM
  • FE 100-400mm f/4.5 GM OSS - SEL100400MC
  • FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G
  • FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS | SEL400800G
  • FE 300mm f/2.8 GM OSS - SEL300F28GM
  • FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM
  • FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM