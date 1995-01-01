Пульт дистанционного управления Sony RMT-VP2
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Описание
Беспроводной пульт дистанционного управления Sony RMT-VP2 — эффективный инструмент для фотографов, видеоблогеров и других создателей контента, которым требуется беспроводное управление камерой. Этот пульт подключается к совместимым камерам через Bluetooth и работает на расстоянии до 10 метров. Он оснащен интуитивно понятными элементами управления, включая кнопку спуска затвора, кнопку записи видео, включение автофокуса (AF-ON, работает не со всеми камерами), переключатель зума/фокусировки и настраиваемую кнопку C1. Идеально подходит для съемки со штатива, длительных выдержек и креативных ракурсов. Bluetooth сигнал обеспечивает круговой охват на 360°, предусмотрен светодиодный индикатор состояния, а также защита от пыли и влаги.
Этот пульт может быть интегрирован в беспроводную рукоятку Sony GP-VPT3, а также может служить заменой для пульта, идущего в комплекте c GP-VPT3 в случае его утери или поломки.
Сопряжение устройства с камерой:
Перед началом сопряжения убедитесь в том, что переключатель ZOOM / FOCUS / LOCK на данном устройстве НЕ установлен в положение “LOCK”.
- На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [Функция Bluetooth] – [Вкл]. Если на экране камеры появится экран сопряжения, сразу перейдите к пункту 4.
- На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [ПДУ Bluetooth] – [Вкл].
- На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [Связывание].
- На пульте нажмите и удерживайте кнопку Видео (красный кружок) и кнопку C1 одновременно не менее 3 секунд.
- Когда на экране камеры появится подтверждающее сообщение, выберите [Да].
Сопряжение выполнено.
Совместимость:
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II, ZV-E10, ZV-1 II, ZV-1, ZV-1F
- Sony FX5, FX3, FX2, FX30
- Sony α1 II, α1, α9 III, α9 II, α9
- Sony α7S III,
- Sony α7R VI, α7R V, α7R IV, α7R III,
- Sony α7CR, α7C II, α7C,
- Sony α7 V, α7 IV, α7 III
- Sony α6700, α6600, α6400, α6100
- Sony RX10 V, RX100 VII, RX1R III, RX0 II
- Sony ILX-LR1
- Отдельные телефоны Xperia