Беспроводной пульт дистанционного управления Sony RMT-VP2 — эффективный инструмент для фотографов, видеоблогеров и других создателей контента, которым требуется беспроводное управление камерой. Этот пульт подключается к совместимым камерам через Bluetooth и работает на расстоянии до 10 метров. Он оснащен интуитивно понятными элементами управления, включая кнопку спуска затвора, кнопку записи видео, включение автофокуса (AF-ON, работает не со всеми камерами), переключатель зума/фокусировки и настраиваемую кнопку C1. Идеально подходит для съемки со штатива, длительных выдержек и креативных ракурсов. Bluetooth сигнал обеспечивает круговой охват на 360°, предусмотрен светодиодный индикатор состояния, а также защита от пыли и влаги.

Этот пульт может быть интегрирован в беспроводную рукоятку Sony GP-VPT3, а также может служить заменой для пульта, идущего в комплекте c GP-VPT3 в случае его утери или поломки.

Сопряжение устройства с камерой:



Перед началом сопряжения убедитесь в том, что переключатель ZOOM / FOCUS / LOCK на данном устройстве НЕ установлен в положение “LOCK”.

На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [Функция Bluetooth] – [Вкл]. Если на экране камеры появится экран сопряжения, сразу перейдите к пункту 4. На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [ПДУ Bluetooth] – [Вкл]. На камере выберите MENU – (сеть) – [Bluetooth] – [Связывание]. На пульте нажмите и удерживайте кнопку Видео (красный кружок) и кнопку C1 одновременно не менее 3 секунд. Когда на экране камеры появится подтверждающее сообщение, выберите [Да].

Сопряжение выполнено.

Совместимость: