Пульт дистанционного управления Sony RMT-DSLR2 для камер Alpha и NEX



Код товара: 00000056081 Артикул: RMTDSLR2.CE Код товара: 00000056081 Артикул: RMTDSLR2.CE Sony RMT-DSLR2 - беспроводной пульт дистанционного управления (инфракрасный). Подходит для определенных камер серий NEX, DSLR, SLT, ILCA, ILCE (см. ниже). Обладает расширенными функциями: спуск затвора с задержкой и без задержки, начало и завершение видеозаписи, показ и удаление изображений при просмотре на камере или при подключении к HDTV телевизору. Товар не найден Задать вопрос Описание Полная совместимость: NEX: NEX-5R, NEX-5T, NEX-6

SLT: A99,

ILCA: A77 II, A99 II

ILCE: A7, A7 II, A7 III, A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, A7S, A7S II, A7S III, A9, A9 II

ILCE: A6000, A6300, A6400, A6500, A6600

SLT: A560, A580 Частичная совместимость: NEX: NEX-5, NEX-5N, NEX-7

DSLR: A230, A290, A330, A380, A390, A450, A500, A550, A700, A850, A900

SLT: A33, A55, A57, A65, A77 Видео Наш обзор

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