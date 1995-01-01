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Пульт дистанционного управления Sony RMT-DSLR2 для камер Alpha и NEX

Код товара:00000056081
Артикул:RMTDSLR2.CE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Полная совместимость:

  • NEX: NEX-5R, NEX-5T, NEX-6
  • SLT: A99,
  • ILCA: A77 II, A99 II
  • ILCE: A7, A7 II, A7 III, A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, A7S, A7S II, A7S III, A9, A9 II
  • ILCE: A6000, A6300, A6400, A6500, A6600
  • SLT: A560, A580

Частичная совместимость:

  • NEX: NEX-5, NEX-5N, NEX-7
  • DSLR: A230, A290, A330, A380, A390, A450, A500, A550, A700, A850, A900
  • SLT: A33, A55, A57, A65, A77