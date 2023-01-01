Защитная пленка Sony PCK-LM17 для А6000, A6300
Код товара : УТ-00003021
Артикул : PCKLM17.SYH
1 250 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
- Защита ЖК-экрана камеры от трещин, царапин и отпечатков пальцев
- Прочная пленка из прозрачного поликарбоната
- Быстро и легко надевать и снимать
- Совместимость: A6000, A6300
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