Защитная пленка Sony PCK-LM17 для А6000, A6300

0 0 отзывов Код товара : УТ-00003021 Артикул : PCKLM17.SYH



Защита ЖК-экрана камеры от трещин, царапин и отпечатков пальцев Прочная пленка из прозрачного поликарбоната Быстро и легко надевать и снимать Совместимость: A6000, A6300 Задать вопрос 1 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Защита ЖК-экрана камеры от трещин, царапин и отпечатков пальцев

Прочная пленка из прозрачного поликарбоната

Быстро и легко надевать и снимать

Совместимость: A6000, A6300

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