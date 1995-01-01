Защитная пленка Sony PCK-LM16 для дисплея A7, A7R, A7S

0 0 отзывов Код товара : УТ-00003020 Артикул : PCKLM16.SYH



Легкая полужесткая защитная пленка для ЖК-экрана. Защитите ЖК-экран камеры A7/ A7S/ A7R от пыли и царапин с помощью полужесткой защитной пленки. Ее жесткая конструкция предотвращает образование пузырьков и сохраняет четкость ЖК-экрана. Кроме того, пленка обладает специальным покрытием, минимизирующим следы от пальцев. Задать вопрос 1 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Легкая полужесткая защитная пленка для ЖК-экрана. Защитите ЖК-экран камеры A7/ A7S/ A7R от пыли и царапин с помощью полужесткой защитной пленки. Ее жесткая конструкция предотвращает образование пузырьков и сохраняет четкость ЖК-экрана. Кроме того, пленка обладает специальным покрытием, минимизирующим следы от пальцев.

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