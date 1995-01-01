Защитная пленка Sony PCK-LM16 для дисплея A7, A7R, A7S
Код товара : УТ-00003020
Артикул : PCKLM16.SYH
1 250 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Легкая полужесткая защитная пленка для ЖК-экрана. Защитите ЖК-экран камеры A7/ A7S/ A7R от пыли и царапин с помощью полужесткой защитной пленки. Ее жесткая конструкция предотвращает образование пузырьков и сохраняет четкость ЖК-экрана. Кроме того, пленка обладает специальным покрытием, минимизирующим следы от пальцев.
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