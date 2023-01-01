Защитная пленка Sony PCK-LM15 для ЖК-дисплея
Код товара : УТ-00002668
Артикул : PCKLM15.SYH
1 250 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Описание
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Полужесткая защитная пленка для ЖК-экрана защищает поверхность от трещин, царапин и отпечатков пальцев
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Прочная пленка из прозрачного поликарбоната
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Быстро и легко надевать и снимать
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