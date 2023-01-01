Защитная пленка Sony PCK-LM15 для ЖК-дисплея

0 0 отзывов Код товара : УТ-00002668 Артикул : PCKLM15.SYH



Все характеристики SONY PCK-LM15 полужёсткая защитная пленка для ЖК-дисплея фотокамер Sony Cyber-Shot RX100, RX100 II, RX100 III, RX100 IV, RX10, RX10 II, RX10 III, RX1, RX1R, a7 II, a7R II и a7S II. Задать вопрос 1 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.015

Описание Полужесткая защитная пленка для ЖК-экрана защищает поверхность от трещин, царапин и отпечатков пальцев

Прочная пленка из прозрачного поликарбоната

Быстро и легко надевать и снимать

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