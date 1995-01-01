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Защитное стекло Sony PCK-LG1 для серий Alpha, FX, RX10, RX100

  • PCK-LG1 для серий Alpha, FX, RX10, RX100
  • PCK-LG1 для серий Alpha, FX, RX10, RX100
  • PCK-LG1 для серий Alpha, FX, RX10, RX100
Код товара:УТ-00017024
Артикул:PCKLG1.SYH

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

​Прочное защитное стекло толщиной 0.5 мм для многих компактных и беззеркальных камер Sony, а также для профессиональных видеокамер FX3 и FX30. Настоятельно рекомендуется к покупке, так как у многих из перечисленных ниже камер Sony дисплей с завода покрыт очень нежным просветляющим покрытием, которое быстро обдирается даже при очень бережном использовании.

  • Изготовлено из прочного прозрачного поликарбоната
  • Страна происхождения: Япония

Совместимые камеры:

  • Sony a9, a9 II, a1
  • Sony a7R II, a7R III, a7R IV
  • Sony a7S II, a7S III
  • Sony a7 II, a7 III
  • Sony ZV-E10, ZV-1, ZV-1A, ZV-1F, ZV-1 II
  • Sony RX100 - RX100M7 (все)
  • Sony RX10 - RX10 IV (все)
  • Sony RX1, RX1R, RX1R II, RX1R III
  • Sony FX3, FX30

Размеры (Ш x В x Г): 52,1 x 70,4 x 0,51 мм