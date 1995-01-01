​Прочное защитное стекло толщиной 0.5 мм для многих компактных и беззеркальных камер Sony, а также для профессиональных видеокамер FX3 и FX30. Настоятельно рекомендуется к покупке, так как у многих из перечисленных ниже камер Sony дисплей с завода покрыт очень нежным просветляющим покрытием, которое быстро обдирается даже при очень бережном использовании.