Защитное стекло Sony PCK-LG1 для A9, A7R III, A7 III
Код товара : УТ-00017024
Артикул : PCKLG1.SYH
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
- Защищает экран камеры от царапин и пыли
- Покрытие против отпечатков пальцев
- Изготовлена из прочного прозрачного поликарбоната
- Страна происхождения: Япония
Совместимые камеры: Sony a9 (ILCE-9), a9 II (ILCE-9M2), a7R III (ILCE-7RM3), a7 III (ILCE-7M3), RX100M6, RX100M7.
Размеры (Ш x В x Г): 52,1 x 70,8 x 0,51 мм