Аккумулятор Sony NP-FZ100

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Код товара: УТ-00017018 Артикул: NPFZ100.CE Код товара: УТ-00017018 Артикул: NPFZ100.CE С этим высокоемким аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1. Товар не найден Задать вопрос Описание С этим высокоемким аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1. Индикатор заряда: Есть

Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)

Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм

Вес: прибл. 83 г Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II Видео Наш обзор

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