Аккумулятор Sony NP-FZ100
Код товара : УТ-00017018
Артикул : NPFZ100.CE
11 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
- Индикатор заряда: Есть
- Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)
- Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм
- Вес: прибл. 83 г
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600
- Sony FX3, FX30