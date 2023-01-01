С этим высокоемким аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1.