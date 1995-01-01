Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Sony NP-FZ100

  • NP-FZ100
  • NP-FZ100
  • NP-FZ100
Код товара:УТ-00017018
Артикул:NPFZ100.CE

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

С этим высокоемким аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1.

  • Индикатор заряда: Есть
  • Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)
  • Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм
  • Вес: прибл. 83 г

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II