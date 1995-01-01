Аккумулятор Sony NP-FZ100
Код товара:УТ-00017018
Артикул:NPFZ100.CE
Товар не найден
Описание
С этим высокоемким аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1.
- Индикатор заряда: Есть
- Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)
- Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм
- Вес: прибл. 83 г
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II