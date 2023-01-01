Аккумулятор Sony NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot

0 0 отзывов Код товара : 00000042757 Артикул : NPFW50.CE



Все характеристики Батарея STAMINA с длительным сроком службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку и более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти. Задать вопрос 6 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.186

Описание Батарея STAMINA с длительным сроком службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку и более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти. Совместимые модели: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II Alpha ZV-E10

ZV-E10 NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55.

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L. Информация о совместимости на сайте производителя: http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=eu&lang=ru

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