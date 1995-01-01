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Аккумулятор Sony NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot

  • NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
  • NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
  • NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
  • NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
  • NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
Код товара:00000042757
Артикул:NPFW50.CE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный аккумулятор Sony NP-FW50 с технологией STAMINA, обеспечивающей длительный срок службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку, более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти. Напряжение 7.2В, емкость 1020 мАч.

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L