Аккумулятор Sony NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot

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Код товара: 00000042757 Артикул: NPFW50.CE Код товара: 00000042757 Артикул: NPFW50.CE Оригинальный аккумулятор Sony NP-FW50 с технологией STAMINA, обеспечивающей длительный срок службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку, более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти. Напряжение 7.2В, емкость 1020 мАч. Товар не найден Задать вопрос Описание Оригинальный аккумулятор Sony NP-FW50 с технологией STAMINA, обеспечивающей длительный срок службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку, более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти. Напряжение 7.2В, емкость 1020 мАч. Совместимые камеры: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Alpha ZV-E10

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L Видео Наш обзор

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