Аккумулятор Sony NP-FV100A2, 3410 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00041862 Артикул : NPFV100A2.CE



Все характеристики Самая емкая модель из серии аккумуляторных батарей InfoLITHIUM™ V. Обеспечивает точную индикацию уровня заряда в Handycam®, обладает большим временем работы по сравнению с предыдущей моделью NP-FV100. Поддерживает быструю зарядку при помощи дополнительного зарядного устройства BC-QM1 / AC-VQV10. Задать вопрос 19 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.204

Описание Самая емкая модель из серии аккумуляторных батарей InfoLITHIUM™ V. Обеспечивает точную индикацию уровня заряда в Handycam®, обладает большим временем работы по сравнению с предыдущей моделью NP-FV100. Поддерживает быструю зарядку при помощи дополнительного зарядного устройства BC-QM1 / AC-VQV10. Среднее выходное напряжение: 7,4 В

Характеристики: 25 Вт⋅ч (3410 мАч)

Размеры (прибл., Ш x В x Г): 31,8 x 55,5 x 45,1 мм

Вес (прибл.): 145 г Совместимые камеры (на сайте производителя):

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru

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