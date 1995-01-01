Бленда Sony LHP-1 для камер серии RX1

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Код товара: 00000057355 Артикул: LHP-1 Код товара: 00000057355 Артикул: LHP-1 Sony LHP-1 – металлическая бленда для компактных камер серии RX1. Бленда защищает от так называемой «паразитной засветки», которая вызывает снижение контраста, а также появление нежелательных бликов и ореолов. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от физического контакта с предметами, от появления царапин и сколов. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony LHP-1 – металлическая бленда для компактных камер серии RX1. Бленда защищает от так называемой «паразитной засветки», которая вызывает снижение контраста, а также появление нежелательных бликов и ореолов. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от физического контакта с предметами, от появления царапин и сколов. Размеры: 65 х 22 мм

Вес: 15.5 г Совместимые камеры: Sony DSC-RX1

Sony DSC-RX1R

DSC-RX1R Sony DSC-RX1RM2

DSC-RX1RM2 Sony DSC-RX1RM3 Видео Наш обзор

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