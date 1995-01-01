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Бленда Sony LHP-1 для камер серии RX1

  • LHP-1 для камер серии RX1
  • LHP-1 для RX1
  • LHP-1 для камер серии RX1
  • LHP-1 для камер серии RX1
  • LHP-1 для RX1
  • LHP-1 для камер серии RX1
  • LHP-1 для камер серии RX1
Код товара:00000057355
Артикул:LHP-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sony LHP-1 – металлическая бленда для компактных камер серии RX1. Бленда защищает от так называемой «паразитной засветки», которая вызывает снижение контраста, а также появление нежелательных бликов и ореолов. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от физического контакта с предметами, от появления царапин и сколов.

  • Размеры: 65 х 22 мм
  • Вес: 15.5 г

Совместимые камеры:

  • Sony DSC-RX1
  • Sony DSC-RX1R
  • Sony DSC-RX1RM2
  • Sony DSC-RX1RM3