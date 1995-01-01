Бленда Sony LHP-1 для камер серии RX1
Код товара:00000057355
Артикул:LHP-1
Товар не найден
Описание
Sony LHP-1 – металлическая бленда для компактных камер серии RX1. Бленда защищает от так называемой «паразитной засветки», которая вызывает снижение контраста, а также появление нежелательных бликов и ореолов. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от физического контакта с предметами, от появления царапин и сколов.
- Размеры: 65 х 22 мм
- Вес: 15.5 г
Совместимые камеры:
- Sony DSC-RX1
- Sony DSC-RX1R
- Sony DSC-RX1RM2
- Sony DSC-RX1RM3