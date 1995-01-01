Описание

Максимальная защита без лишних усилий благодаря кожаному футляру для камеры с чехлом для объектива представительского класса, разработанному специально для камеры α7II. Свободный доступ ко всем основным разъемам и функциям обеспечивают комфортную работу в любых условиях. Чехол для объектива свободно вмещает оптику с установленной блендой и крышкой. Подходит для камер Sony A7 II, a7R II, a7S II с установленными объективами Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS.

Материал: натуральная кожа. Чехол предоставляет доступ к батарейному отсеку, отсеку карты памяти, USB и HDMI выходам. Нижняя часть имеет дублирующее гнездо для штативного винта 1/4"-20.