Ручка-штатив SONY GP-VPT2BT продолжает идеи, заложенные в первом поколении таких ручек (GP-VPT1), только теперь – с беспроводным управлением по Bluetooth. Как рукоятка, она значительно снижает раскачивание камеры, особенно при съемке видео. Кнопки управления позволяют делать снимки, запускать и останавливать видеозапись, управлять зумом. Кнопка C1 может быть назначена на одну из функций по выбору (например, на активацию автофокуса). Поскольку соединение не требует проводов, все разъемы остаются закрыты заглушками, тем самым защищены от попадания пыли или влаги.

GP-VPT2BT работает с большинством современных камер Sony:

Sony RX0 II,

Sony RX100 VII,

Sony a6100, a6400, a6600, a7 III, a7S III, a7R III, a7R IV, a9, a9 II.

Полный список указан на сайте производителя:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?mdl=GP-VPT2BT&area=gwt&lang=ru_RU

Характеристики