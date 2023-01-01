Описание

Сверхширокоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных фотокамер Sony (A7, A9). Линейный шаговый привод Direct Drive SSM обеспечивает быстрое перемещение крупных линз для практически мгновенного наведения на резкость. Просветляющее покрытие нового поколения Nano AR Coating снижает блики эффективнее, чем прежде, сохраняя высокую контрастность изображения при сильном боковом или контровом свете. Маркировка G означает, что оптические характеристики и качество сборки данного объектива находятся на уровне лучших объективов Sony: оптическая схема включает 4 асферических элемента, 3 элемента с низким и 1 с супер-низким коэффициентом рассеивания для коррекции различных аберраций и дисторсии.

Объектив довольно легок для частого ношения и обладает защитой от проникновения пыли и влаги (брызгозащита). Постоянная светосила облегчает использование объектива в видеографии, поскольку параметры экспозиции не изменяются при зуммировании.