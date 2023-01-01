Описание

Этот компактный и универсальный объектив идеально подходит как для съемки пейзажей, звездного неба и архитектуры, так и активных видов спорта. Являясь частью флагманской серии объективов Sony G Master, эта модель обеспечивает превосходное качество изображения при ультрашироком угле обзора до 12 мм с постоянной светосилой F2.8, а также изысканный эффект боке.

С появлением FE 12-24мм F2.8 GM, в линейке объективов Sony серии G Master с диафрагмой F2.8 стали доступны объективы в диапазоне от 12 мм до 200 мм, включая самый широкоугольный в мире зум-объектив со светосилой F2.8. При таком фокусном расстоянии можно подчеркнуть масштабы, а также создать впечатление динамики и перспективы, которые расширяют рамки восприятия и открывают горизонты для новых творческих возможностей.

Модель FE 12-24мм F2.8 GM создана с применением огромного числа инноваций, обеспечивающих превосходное качество изображения по всей диагонали кадра во всем диапазоне фокусных расстояний. Он оснащен тремя чрезвычайно точными асферическими XA-элементами (eXtreme Aspherical), включая самый большой XA-элемент, когда-либо сделанный для объективов α™ (Alpha™). Эти XA-элементы с добавлением еще одного асферического элемента эффективно подавляют астигматизм, кому и кривизну поля по краям изображения. Кроме того, три стеклянных ED-элемента (Extra-low Dispersion– сверхнизкая дисперсия) и два стеклянных Super ED-элемента эффективно подавляют хроматические аберрации и обеспечивают четкость изображения по всему полю зрения, сводя к минимуму цветовую окантовку.

Механизм плавающего фокуса (floating focus) разделяет фокусную группу объектива на две независимо-управляемые системы. Технология чрезвычайно эффективна для обеспечения отличных характеристик при съемках крупным планом и сохранения максимальной резкости на любом расстоянии. Кроме того, плавающий фокус обеспечивает постоянное минимальное расстояние фокусировки 0,28 м по всему зуму. Так как объектив имеет внутреннюю фокусировку, его величина остается постоянной, а центр тяжести изменяется незначительно, что обеспечивает оптимальную балансировку для поддержки рукой.

Фирменные эффекты боке объектива Sony серии G Master достигаются благодаря точной калибровке сферических аберраций как при проектировании, так и при производстве продукции. В то же время чрезвычайно высокая точность поверхности XA-элементов объектива подавляет эффект «лукового кольца» на изображении и в сочетании с 9-лепестковой циркулярной диафрагмой усиливает изысканное боке ровными формами в зоне дефокуса.

В FE 12-24мм F2.8 GM используются четыре оригинальных высокоскоростных, высоконадежных линейных XD-привода (экстремальная динамика) для совместимости со скоростными характеристиками существующих и будущих корпусов камер. С двумя приводами для каждой из фокусных групп объектива автофокусировка выполняется быстро и точно, а новые алгоритмы управления минимизируют отклик системы линейного XD-привода, обеспечивая при этом безупречную синхронизацию между двумя фокусными группами. Еще одним преимуществом является чрезвычайно низкий уровень шума при минимальной вибрации.

Впервые для современных объективов на объективе FE 12-24мм F2.8 GM использовано новое покрытие Nano AR Coating II, которое можно равномерно наносить на крупные линзы или сильно изогнутые поверхности элементов. Оно подавляет внутренние отражения, сводит к минимуму блики и ореолы для получения ясных, четких изображений, и, несмотря на широкий угол обзора объектива, Nano AR Coating II поддерживает сохранение высокой четкости и контрастности по всему изображению даже при недостаточном освещении.