Наглазник Sony FDA-EP19 для A1, A9 III, A7 IV, A7R V, A7S III



Код товара: УТ-00076119 Артикул: FDAEP19.SYH Код товара: УТ-00076119 Артикул: FDAEP19.SYH Резиновый наглазник Sony FDA-EP19 обеспечивает комфортное визирование через видоискатель камеры. Он минимизирует боковую засветку, что повышает контрастность и цветовую насыщенность изображения. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Аналогичен наглазнику, идущему в комплекте с камерой: поставляется на случай утери оригинала. Товар не найден Задать вопрос Описание Резиновый наглазник Sony FDA-EP19 обеспечивает комфортное визирование через видоискатель камеры. Он минимизирует боковую засветку, что повышает контрастность и цветовую насыщенность изображения. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Аналогичен наглазнику, идущему в комплекте с камерой: поставляется на случай утери оригинала. Совместимые камеры: Sony A1, A9 III, A7 IV, A7R V, A7S III Характеристики Размеры (Ш × В × Г): прибл. 46,0 x 29,9 x 7,9 мм

Вес: прибл. 3,0 г

Материал: поликарбонат, силиконовый каучук Видео Наш обзор

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