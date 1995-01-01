Наглазник Sony FDA-EP19 для A1, A9 III, A7 IV, A7R V, A7S III
Код товара:УТ-00076119
Артикул:FDAEP19.SYH
Товар не найден
Описание
Резиновый наглазник Sony FDA-EP19 обеспечивает комфортное визирование через видоискатель камеры. Он минимизирует боковую засветку, что повышает контрастность и цветовую насыщенность изображения. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Аналогичен наглазнику, идущему в комплекте с камерой: поставляется на случай утери оригинала.
Совместимые камеры:
- Sony A1, A9 III, A7 IV, A7R V, A7S III
Характеристики
- Размеры (Ш × В × Г): прибл. 46,0 x 29,9 x 7,9 мм
- Вес: прибл. 3,0 г
- Материал: поликарбонат, силиконовый каучук