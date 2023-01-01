Микрофон Sony ECM-XYST1M, стерео
Код товара : УТ-00069506
Артикул : @ ECMXYST1M.CE7
12%
14 990 ₽
13 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
- Оживите свои видеоролики при помощи этого легкого и компактного стереомикрофона. Наслаждайтесь богатым и чистым звучанием с широким диапазоном частот для записи низких тембров.
- Запишите звук так, как Вам нужно, выбирая направленность от 0 до 120 градусов. Точная запись звука при съемке одного человека или группы.
- Подходит для видеокамер Handycam, фотоаппаратов Cyber-Shot и Alpha / NEX.
При наличия у камеры разъема типа "горячий башмак" ("мульти-интерфейсный разъем") микрофон устанавливается в него. Если такой разъем отсутствует, микрофон можно подключить с помощью аудиокабеля, идущего в комплекте (требуется разъем для внешнего микрофона на камере). По второй схеме микрофон можно использовать с камерами других производителей.
В комплекте поставляется ветрозащитный экран. Вес микрофона составляет всего 100 г, он совершенно не затрудняет съемку.