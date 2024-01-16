Описание

Оживите свои видеоролики при помощи этого легкого и компактного стереомикрофона. Наслаждайтесь богатым и чистым звучанием с широким диапазоном частот для записи низких тембров.

Запишите звук так, как Вам нужно, выбирая направленность от 0 до 120 градусов. Точная запись звука при съемке одного человека или группы.

Подходит для видеокамер Handycam, фотоаппаратов Cyber-Shot и Alpha / NEX.

При наличия у камеры разъема типа "горячий башмак" ("мульти-интерфейсный разъем") микрофон устанавливается в него. Если такой разъем отсутствует, микрофон можно подключить с помощью аудиокабеля, идущего в комплекте (требуется разъем для внешнего микрофона на камере). По второй схеме микрофон можно использовать с камерами других производителей.

В комплекте поставляется ветрозащитный экран. Вес микрофона составляет всего 100 г, он совершенно не затрудняет съемку.