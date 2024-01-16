Микрофон Sony ECM-XYST1M, стерео
Код товара : УТ-00001910
Артикул : ECMXYST1M.CE7
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Характеристики
Микрофон
Число каналов
2
Комплектация
микрофон, меховая ветрозащита, аудиокабель 3.5 мм, чехол
Питание
от камеры
Максимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Вес
100 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
70
Передатчик
Входы
MI Shoe
Основные
Направленность
Однонаправленный
Описание
- Оживите свои видеоролики при помощи этого легкого и компактного стереомикрофона. Наслаждайтесь богатым и чистым звучанием с широким диапазоном частот для записи низких тембров.
- Запишите звук так, как Вам нужно, выбирая направленность от 0 до 120 градусов. Точная запись звука при съемке одного человека или группы.
- Подходит для видеокамер Handycam, фотоаппаратов Cyber-Shot и Alpha / NEX.
При наличия у камеры разъема типа "горячий башмак" ("мульти-интерфейсный разъем") микрофон устанавливается в него. Если такой разъем отсутствует, микрофон можно подключить с помощью аудиокабеля, идущего в комплекте (требуется разъем для внешнего микрофона на камере). По второй схеме микрофон можно использовать с камерами других производителей.
В комплекте поставляется ветрозащитный экран. Вес микрофона составляет всего 100 г, он совершенно не затрудняет съемку.