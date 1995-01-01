Беспроводная система Sony ECM-W3 использует новейший кодек LC3plus (Bluetooth 5.3), который обеспечивает минимальную задержку и высокое качество передачи сигнала. Система обладает большой дальностью действия: до 150 м (в условиях прямой линии видимости, без экранирования и сильных электромагнитных помех).

Система состоит из 2 передатчиков со встроенными микрофонами и приемника, который можно установить прямо в MI (Multi Interface) башмак вашей камеры Sony: в этом случае аудио будет передаваться на камеру без каких-либо дополнительных проводов, а приемник будет в то же время получать питание от камеры. При использовании с другими камерами, телефонами или компьютерами вы можете воспользоваться аналоговым выходом 3.5 мм TRS или цифровым аудиовыходом USB-C. В комплекте идет небольшой адаптер, который позволяет поставить приемник на любую ровную поверхность или закрепить его на штативе (гнездо 1/4").

Система может работать как в стерео, так и в моно режиме. Для этого сбоку на приемнике располагается переключатель SEP / MIX: SEP – это раздельная запись, MIX – запись со сведением (наиболее актуально, когда вы работаете в прямом эфире). Рядом располагается переключатель Analog / Digital: если вы используете современную камеру Sony Alpha, башмак которой поддерживает передачу цифрового аудио, выберите Digital, это обеспечит более высокое качество звука и меньшую задержку сигнала, если же используете более старую модель Alpha, включите режим Analog – в этом случае качество звука будет во многом зависеть от предусилителей и аналого-цифрового преобразователя вашей камеры.

Встроенные в передатчик цифровые MEMS микрофоны очень компактны и обладают низким уровнем собственного шума, а DSP процессор позволяет применять цифровое подавление шума (Noise Cut), что будет актуально при записи видео в многолюдных, шумных местах. На передатчике сбоку располагается переключатель аттенюатора с положениями 0, 10 и 20 дБ. Для записи голоса в обычных условиях рекомендуется использовать положение 10 дБ – это обеспечит оптимальное качество с минимальным уровнем шумов. При записи в очень громком окружении (например, во время концерта) используйте 20 дБ, а если нужно усилить тихие звуки, поставьте ползунок в положение 0. В комплекте с каждым микрофоном идет ворсовая ветрозащита, которая эффективно устраняет шумы ветра, поэтому мы советуем использовать ее всегда, когда запись ведется вне помещения. На передатчике также предусмотрено гнездо 3.5 мм для внешнего петличного микрофона, поэтому вы сможете использовать «петлички», если необходимо малозаметное размещение микрофона на одежде (внешние микрофоны продаются отдельно).

Наконец, у ECM-W3 предусмотрена функция «безопасной дорожки» (Safety): при ее включении по одному каналу звук будет в стандартном режиме, а по второму – приглушенный на 20 дБ. Эта дорожка используется для подстраховки – если слишком громкий звук вызовет дисторсию микрофона, вы сможете использовать ее, чтобы восстановить испорченный фрагмент записи.

В целом вся система работает очень просто и понятно: все составные части заряжаются в одном зарядном кейсе. Причем собственный аккумулятор кейса позволяет 1 раз полностью зарядить оба передатчика и приемник, когда вы находитесь вдалеке от электросети. При включении передатчик и приемник автоматически сопрягаются друг с другом, микрофоны довольно легкие и легко размещаются на одежде с помощью встроенных прищепок, поэтому подготовка к началу записи занимает буквально 1-2 минуты.

Помимо ECM-W3 также выпускается версия ECM-W3S – c одним микрофоном и более компактным кейсом. В остальном эти модели полностью идентичны.

Комплектация