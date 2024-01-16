Описание

Уберите шумы из видео и аудио благодаря беспроводному микрофону ECM-W2BT. Беспроводной микрофон обеспечивает легкую съемку и четкий звук в различных условиях. Больше не нужно беспокоиться о направлении микрофона и том, на каком расстоянии он используется.

Качественный звук без лишних усилий

Запись чистого звука с любого направления

Микрофон ECM-W2BT можно устанавливать возле рта говорящего с помощью держателя. Ненаправленный микрофонный капсюль позволяет записать чистый звук, откуда бы он ни исходил. Теперь не нужно беспокоиться о том, в какую сторону поворачивать устройство.



Эффективное шумоподавление во время передачи аудио

Не нужно беспокоиться о том, то кабели помешают сигналу, как бывает при передаче аналогового звукового сигнала. Подключите камеру от Sony с цифровым звуковым интерфейсом к ECM-W2BT через мультиинтерфейсный разъем и получите четкий звук с низким уровнем шумов.

Простая оптимизация звука с любого источника

Аттенюатор позволяет легко регулировать уровни записи в соответствии с источником звука. Для этого просто щелкните переключателем, чтобы уменьшить уровень очень громких звуков или усилить тихие.



Четкий звук даже в ветреную погоду

Устройство поставляется с ветрозащитным экраном для комфортной записи на улице. Прикрепите этот экран к микрофону, и он эффективно снизит шумы ветра, а также дыхания, обеспечив четкий и стабильный звук.



Стабильная передача звука от микрофона к ресиверу

Кодек Qualcomm® aptX™ Low Latency с поддержкой Bluetooth® используется для передачи звука от микрофона к ресиверу, обеспечивая минимальную задержку и отличное качество звука. Благодаря этому не будет необходимости повторной записи звука из-за прерываний, а минимальная задержка позволяет лучше согласовать аудиодорожку с видеорядом.

Удобная съемка и максимальная надежность

Стабильная звукозапись

Благодаря увеличенной в два раза емкости и улучшенному беспроводному подключению значительно снижается риск прерывания потока аудио, даже в шумных условиях с множеством беспроводных подключений. При съемке в местности с хорошей видимостью и отсутствием препятствий связь камеры с микрофоном возможна на расстоянии до 200 м, что обеспечивает гибкость использования в различных условиях.

[1] До 200 м в условиях прямой видимости

Продолжительное время работы от аккумулятора

Больше не нужно беспокоиться о времени работы микрофона ECM-W2BT от аккумулятора при длительной уличной съемке. Подключив устройство ECM-W2BT через мультиинтерфейсный разъем к камере, в которой поддерживается источник питания, можно снимать до 9 часов.



Конструкция с защитой от влаги и пыли

Благодаря конструкции с защитой от влаги и пыли запись на улице с микрофоном ECM-W2BT будет безусловно качественной. Для максимальной защиты от влаги и пыли все стыки и крышки портов герметичны.

Один микрофон — множество вариантов использования

Поддержка съемки с участием двух человек

Во время съемки, в которой участвуют два человека: исполнитель в кадре и оператор камеры, микрофон ECM-W2BT будет надежно выполнять свои аудиофункции. В приемнике встроен не только основной, но и внутренний микрофон, позволяющий вести запись речи оператора и объекта съемки.

Поддерживается также съемка нескольких человек

Установите микрофон в центральное положение, используя защитный держатель, входящий в комплект поставки, в качестве микрофонной стойки. Ненаправленный микрофон запишет речь даже нескольких человек.

Стереофонический мини-разъем 3,5 мм

С помощью реалистичной звуковой дорожки ваши блоги будут выглядеть более профессиональными. Через стереофонический мини-разъем 3,5 мм на передатчике к микрофону можно подключать устройство ECM-LV1 для обеспечения стереозвука высокого качества.



Широкие возможности подключения

Кроме возможности подключения ECM-W2BT к камерам от Sony с мультиинтерфейсным разъемом, устройство можно использовать с другими камерами и оборудованием. Приемник можно подключать через стереофонический разъем 3,5 мм к камерам, ПК, цифровым диктофонам или устройствам со входом аналогового звукового сигнала.



Идеальная совместимость с микрофоном ECM-LV1

Благодаря полностью черному покрытию и сдержанному дизайну микрофон ECM-LV1 практически незаметен при записи аудио и сочетаем с любой одеждой. Клипса вращается на 360 градусов, позволяя прикреплять устройство к любому предмету одежды.



Компактная и легкая конструкция

Микрофон ECM-W2BT легкий и его удобно переносить, что обеспечивает потрясающую мобильность, которая особенно необходима при съемке на улице. Микрофон весит всего 27 г, а приемник — 28, поэтому использовать их во время съемки не доставит дискомфорта.



Беспроводная конфигурация для удобной съемки

Подключив микрофон к камере от Sony с мультиинтерефейсным разъемом, вам не придется беспокоиться о множестве кабелей и риске случайного отсоединения. Цифровой звуковой интерфейс, доступный на совместимых камерах, также обеспечивает высококачественное аудио.



Легко регулируемые режимы записи звука

С помощью переключателя на приемнике можно выбрать один из трех режимов записи: только на микрофон, только на приемник или на оба устройства.



Защита от неисправностей во время записи

На приемнике ECM-W2BT расположены яркие светодиодные индикаторы, позволяющие записывать, не беспокоясь ни о чем. Индикатор LINK отображает состояние связи между микрофоном и приемником, а индикатор POWER подскажет, когда нужно зарядить аккумулятор.



Невероятная портативность

Защитный держатель для разъемов, входящий в комплект поставки ECM-W2BT, позволяет переносить микрофон и приемник как одно устройство. Кроме этого, держатель выполняет функцию блока памяти, обеспечивая удобное использование микрофона ECM-W2BT в любом месте съемки.