Sony ECM-S1 – довольно необычный настольный (студийный) микрофон, который может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме. К комплект входит сам микрофон и радиоприемник, устанавливающийся в MI башмак камер Sony Alpha. Приемник также можно использовать с камерами других производителей, смартфонами и компьютерами: для этого у него предусмотрен аналоговый 3.5-мм TRS выход и цифровой USB-C выход. Наконец, сам микрофон можно с помощью USB-C кабеля напрямую подключить к любому устройству, поддерживающему прием аудиосигнала через USB-C вход (компьютеру, смартфону, микшеру и так далее). Подобная универсальность позволяет с легкостью использовать ECM-S1 не только в домашней студии, но и за ее пределами – практически где угодно.

В беспроводном режиме система работает по стандарту Bluetooth 5.3 с использованием новейшего кодека LC3plus, который обеспечивает минимальную задержку и высокое качество передачи сигнала. Расстояние между микрофоном и приемником может достигать 150 метров (хотя, конечно, вам вряд ли понадобится разносить их так далеко). При цифровом подключении глубина дискретизации составляет 48 кГц 24 бита, при аналоговом – зависит от АЦП (аналого-цифрового преобразователя) принимающего устройства. Если вы используете современную камеру Sony Alpha, башмак которой поддерживает передачу цифрового аудио, установите переключатель на приемнике в положение Digital, это обеспечит более высокое качество звука и меньшую задержку сигнала, если же вы используете более старую модель Alpha, включите режим Analog. При использовании выхода 3.5 мм звук подается в аналоговом виде, а при использовании USB-C – в цифровом, независимо от положения переключателя.

Микрофон обладает простым и понятным управлением: спереди располагается выключатель и кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить и включить обратно звук, не выключая всю систему. На боковой части корпуса имеются 2 рукоятки: верхняя регулирует усиление микрофона, а нижняя – громкость звука в наушниках. Да, к микрофону можно подключить стандартные наушники для мониторинга звука в режиме онлайн (гнездо 3.5 мм на задней панели). При прямом подключении к компьютеру по USB кабелю с помощью нижней рукоятки также можно отрегулировать звуки системы, чтобы вы могли, к примеру, во время игрового стрима одновременно слышать и свой голос, и аудио из игры.

Cзади располагается USB-C порт, который используется как для зарядки встроенного аккумулятора, так и для прямого проводного подключения к компьютеру или смартфону. Цветные светодиодные индикаторы на передней панели помогают настроить уровень звука, если вы не пользуетесь наушниками: установите верхнюю рукоятку в такое положение, чтобы при обычном тоне голоса индикаторы едва затрагивали оранжевые значения и не поднимались до красных.

Переменная направленность и стереорежим: под решеткой (грилем) микрофона располагается 3 микрофонных капсюля большого диаметра (14 мм), которые обеспечивают чистый звук с низким уровнем собственного шума и плоской частотной характеристикой: низкие, средние и верхние частоты передаются одинаково хорошо. Звуковой подбор оптимизирован для речи и вокала. С помощью переключателя на боковой части корпуса вы можете выбрать направленность: кардиоидную или круговую, а также переключиться в стереорежим. Встроенный DSP процессор позволяет активировать цифровое шумоподавление (Noise Cut), если запись ведется в шумных условиях. Также предусмотрен съемный металлический поп-фильтр, который немного приглушает взрывные согласные звуки (б, п), чтобы ваш голос звучал наилучшим образом.

Микрофон поставляется с настольной подставкой, которая позволяет регулировать угол его наклона. Его также можно установить на другие держатели (стойки, пантографы, мини-штативы) – для этого нужно снять подставку, под ней находится резьбовое гнездо 1/4".

В целом Sony ECM-S1 – это многофункциональный микрофон, который можно использовать как в студии, так и за ее пределами. Возможность беспроводного подключения значительно облегчает настройку оборудования, а управление будет понятно даже для начинающих пользователей.

Комплектация