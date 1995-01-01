Высокопроизводительный монофонический узкокардиоидный микрофон типа "пушка" для направленной записи звука. Отличный выбор для записи с большой дистанции (выступления, праздники, концерты): направленный микрофон отсекает шум и нежелательные звуки со стороны. Значительно повышает качество звукозаписи по сравнению со встроенными микрофонами камеры. Подходит для использования с любительскими и профессиональными видеокамерами (как Sony, так и других производителей), компактными камерами со сменной оптикой, а также обычными компактными камерами со аудиовходом для микрофона.