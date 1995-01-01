Микрофон Sony ECM-CG60, моно, направленный, 3.5 мм
Код товара : УТ-00072627
Артикул : @ ECMCG60.SYH
32 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Высокопроизводительный монофонический узкокардиоидный микрофон типа "пушка" для направленной записи звука. Отличный выбор для записи с большой дистанции (выступления, праздники, концерты): направленный микрофон отсекает шум и нежелательные звуки со стороны. Значительно повышает качество звукозаписи по сравнению со встроенными микрофонами камеры. Подходит для использования с любительскими и профессиональными видеокамерами (как Sony, так и других производителей), компактными камерами со сменной оптикой, а также обычными компактными камерами со аудиовходом для микрофона.
- Высокопроизводительный монофонический микрофон для направленной записи звука.
- Более компактный и приблизительно на 15% короче предыдущей модели ECM-CG50.
- Держатель для микрофона и ветрозащита комплекте.
- 2 режима работы: стандартный и Low cut, отсекающий низкочастотный шум
- Кабель с 3,5-мм позолоченным штекером, длина прибл. 35 см.
- Питание от камеры или от одной батарейки типа AA.