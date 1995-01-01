Sony ECM-B10 – удешевленная и более компактная версия микрофона ECM-B1M: вместо 8 электретных конденсаторных капсюлей здесь используется всего 4, что несколько снижает направленность микрофона в суперкардиоидном режиме, однако остальная электронная начинка осталась нетронутой, поэтому качество звука в целом остается на таком же высоком уровне. Ключевыми преимуществами этих двух микрофонов является простота управления и скорость подготовки: не требуются никакие провода, которые могут незаметно отсоединиться во время записи, не требуется следить за уровнем заряда: просто установите его в башмак камеры Sony, и он автоматически включится вместе с камерой.

Благодаря использованию собственных предусилителей и собственного процессора цифровой обработки сигнала ECM-B10 позволяет обойти предусилители камеры и добиться очень низкого уровня собственного шума. Дополнительно можно подключить ВЧ фильтр, снижающий гул от ветра, кондиционеров, офисной техники, или NC (Noise Cut) фильтр, который использует приблизительно те же технологии подавления шума, что и ANC шумоподавление в наушниках Sony. Уровень усиления (громкости) регулируется с помощью диска на задней панели микрофона, также есть возможность включить аттенюатор (-10 или -20 дБ), который дополнительно приглушает усиление при слишком высокой громкости окружения (например, на рок-концерте) и предотвращает дисторсию микрофона.

Можно выбрать один из трех режимов направленности: узкая (суперкардиоидная), средняя (кардиоидная) и круговая направленность. Используйте узкую направленность при записи в условиях шумного окружения, она позволяет эффективно подавить шумы, идущие сзади и сбоку от камеры, сосредоточив все внимание на том, что происходит непосредственно в кадре. Встроенное антишоковое крепление защищает от шумов, идущих от корпуса камеры (щелчки нажатия кнопок, стуки при установке на стол или на штатив и так далее). В комплекте также идет ветрозащита из искусственного меха, которую рекомендуется использовать при записи на улице. Микрофон обладает тем же уровнем защиты от пыли и влаги, что и современные камеры Sony Alpha.

Совместимость: ECM-B10 совместим со всеми моделями фотоаппаратов Sony NEX, Aplha, Cyber-Shot, с видеокамерами HandyCam и FX серии, оснащенными горячим башмаком типа Multi-Interface Shoe (MI). С моделями, анонсированными в 2019 году и позже, он может работать в режиме цифрового аудиоинтерфейса, что позволяет существенно снизить уровень собственного шума. С более старыми моделями он работает в аналоговом режиме.

Sony ECM-B10 можно рекомендовать в качестве отличного накамерного микрофона для репортажной съемки (сбор новостей, документальное кино), съемки мероприятий, лайфстайл-видеоблогов, онлайн-трансляций (стримов). Благодаря компактности, интуитивно понятному управлению и высокому качеству аудиоподбора он подойдет как для профессиональных операторов, так и для начинающих пользователей.

Характеристики