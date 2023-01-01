Объектив Sony E 16-55mm f/2.8 G
Код товара : УТ-00036460
Артикул : SEL1655G.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
55
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.33 м
Угол поля зрения
83° - 29°
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (4 асферических, 3 элемента с экстра-низкой дисперсией, ED)
Физические характеристики
Вес
494 г
Размеры товара
73 х 100 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH161
Описание
Быстрый стандартный зум с апертурой f/2.8 для камер с матрицей APS-C
Первый зум-объектив Sony с фокусным расстоянием 16–55 мм (экв. 24–82,5 мм для полнокадровой камеры) и постоянной апертурой f/2.8 для камер с матрицами APS-C невероятно компактный при том, что его характеристики соответствуют свойствам объективов серии G. Дизайн оптики обеспечивает отличное разрешение на всей площади кадра и красивый эффект боке.
Высокое разрешение при любом фокусном расстоянии даже с F2.8
2 усовершенствованных асферических (АА) и 2 асферических элемента подавляют аберрации, чтобы обеспечить высокое разрешение на всей площади кадра, а 3 низкодисперсионных стекла сводят к минимуму хроматические аберрации. Оригинальное покрытие Nano AR от Sony обеспечило устойчивость к бликам и двоению изображения. Контроль сферической аберрации и 9-лепестковая циркулярная диафрагма создают плавный эффект боке.
Компактность, легкость и яркость
Благодаря оптимизации оптико-механической конструкции компактный зум-объектив с постоянной диафрагмой f/2.8 и фокусным расстоянием 16–55 мм (экв. 24–82,5 мм для полнокадровых камер) весит всего 494 г. Этот объектив идеален как для съемки портретов, так и для повседневных фотографий. С ним очень легко и удобно управлять камерами с байонетом E.
Точная АФ с линейным приводом XD
В этом объективе APS-C используется современный линейный привод XD (Extreme Dynamic) от Sony, которым оснащены объективы серии G Master. Он использует скоростной потенциал корпуса камеры и обеспечивает фокусировку и отслеживание даже быстро движущихся объектов с высочайшей скоростью и точностью. Работает он тихо, позволяя воспользоваться преимуществами постоянной диафрагмы f/2.8.
Надежность и управляемость профессионального уровня
Настраиваемая кнопка удержания фокусировки, переключатель АФ/РФ и ручная фокусировка с линейным откликом позволяют удобнее и точнее управлять объективом. Снимок можно получить даже в меняющихся условиях. На фронтальный элемент объектива нанесено фтористое покрытие, отталкивающее воду и грязь. Объектив пыле- и влагозащищен — его можно уверенно использовать при съемке на улице.