Описание

SONY CLM-V55 подключается по HDMI к широкому диапазону камер Sony и обеспечивает большее удобство визирования при съемке видео или фотосъемке в режиме LiveView. Дисплей вращается и отклоняется, имеет бленду для защиты от солнца, а также настраивается по яркости, контрастности, цветовым оттенкам и цветовой температуре. Режим увеличения позволяет перейти к просмотру в режиме 100% увеличения для подтверждения точности фокусировки. Дисплей также имеет стереовыход для подключения наушников и свой собственный динамик (моно). Диагональ дисплея: 5" (12.7 см), разрешение: 800х480 точек (WVGA).

Дисплей совместим с зеркальными фотоаппаратами, беззеркальными системными камерами, компактными фотоаппаратами, видеокамерами любительского и профессионального уровней. Полный список совместимых камер доступен на сайте производителя.

Питание от аккумулятор NP-FM500H, QM71D или QM90D, а также от сетевого блока AC-PW10AM (продаются отдельно).