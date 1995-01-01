Аккумулятор Sony BP-U100, 97 Втч, для видеокамер
Код товара : УТ-00073452
Артикул : BPU100
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Описание
BP-U100 — это высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор на 97 Вт⋅ч. Благодаря своей высокой емкости BP-U100 идеально подходит для продолжительной внестудийной съемки. Он совместим с профессиональными видеокамерами серии PXW и PMW серии, а также с FX6. Уровень заряда отображается на ЖК-мониторе камеры и в видоискателе, так что оператору удобно следить за ним во время съемки. Кнопка Check и 4 светодиода на корпусе позволяют оценить уровень заряда, не устанавливая батарею на камеру. BP-U100 обладает большей емкостью, чем аккумуляторы BP-U90 из предыдущей серии.
- Вес: 645 г
- Размеры: 122.8 х 69.7 х 41.5 мм
- Емкость: 97 Вт*ч (14.4 В)
- Время зарядки: прибл. 210 минут (зарядные устройства BC-U1, BC-U2)
- Отображение оставшейся емкости: четыре светодиода (20, 40, 60 и 80%)