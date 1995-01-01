BP-U100 — это высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор на 97 Вт⋅ч. Благодаря своей высокой емкости BP-U100 идеально подходит для продолжительной внестудийной съемки. Он совместим с профессиональными видеокамерами серии PXW и PMW серии, а также с FX6. Уровень заряда отображается на ЖК-мониторе камеры и в видоискателе, так что оператору удобно следить за ним во время съемки. Кнопка Check и 4 светодиода на корпусе позволяют оценить уровень заряда, не устанавливая батарею на камеру. BP-U100 обладает большей емкостью, чем аккумуляторы BP-U90 из предыдущей серии.