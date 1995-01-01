Описание

Благодаря компактной, портативной конструкции он занимает меньше места в ваших вещах во время путешествий. Возможность работы при различном напряжении, идеально для путешествий по разным странам мира (переменный ток, 100-240 В, 50 Гц / 60 Гц). Статус аккумулятора указывается на 3-шаговом светодиодном дисплее - вам не придется гадать, сколько осталось до полной зарядки.

Совместимость с аккумуляторами серий V / H / P (например, NP-FV50, NP-FV70, NP-FV100 и др.)