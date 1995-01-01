Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7S III Body

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Код товара: УТ-00094461 Артикул: # ILCE7SM3B.CEC (-) Код товара: УТ-00094461 Артикул: # ILCE7SM3B.CEC (-) Для новаторов в фото- и видеосъемке. Благодаря экстремальной производительности полнокадровой матрицы, в том числе высокой чувствительности (расширенный диапазон ISO до 409 600 единиц), динамическому диапазону в 15 ступеней, формату съемки 4K 120p, быстрой и надежной автофокусировке и сверхэффективной стабилизации изображений камера α7S III в очередной раз подняла планку качества. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание 12,1-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения Exmor R CMOS для съемки при слабом освещении и значительного уменьшения эффекта желе

Новый процессор обработки изображения BIONZ XR ™ до 8 раз более производительный по сравнению с предыдущими моделями

ISO 80 – 102 400 c расширяемым диапазоном от 40 до 409600 единиц

Запись видео в формате 4K 120p, 10-битная глубина цвета 4:2:2 при записи 4К 60р на карту памяти, All-Intra видео, формат XAVC HS с кодеком H.265

Нет 30-минутного ограничения времени записи

Отсутствие перегрева: непрерывная запись видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа и более, пока не закончится заряд аккумуляторной батареи

Динамический диапазон более 15 ступеней для съемки видео

Запись 16-битных RAW видеоданных на внешнее устройство в формате 4K 60p через HDMI

Быстрая гибридная система автофокусировки с 759 фазовыми датчиками автофокуса, охватывающими 92% датчика изображения

Улучшенная автофокусировка по глазам в режиме реального времени в режиме видео и фото

5-осевая оптическая стабилизация изображения в корпусе камеры дополнена новым активным режимом (Active mode)

Камера оснащена большим OLED-видоискателем с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек

Наклонно-поворотный ЖК-монитор повышает гибкость съемки

Полностью переработанная система меню с поддержкой сенсорной навигации

Фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду для более чем 1000 последовательных несжатых изображений RAW

Два комбинированных слота для карт памяти, каждый принимает SD UHS-II или CFexpress Type A Видео Наш обзор

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