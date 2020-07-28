Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3)
Код товара : УТ-00059528
Артикул : # ILCE7SM3B.CEC
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комлекте, объективы с байонетом Sony E (NEX)
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 5, 10 с, автотаймер серийной съемки, автотаймер брекетинга
Размер фотоизображения
4240 x 2832 (3:2), 3776 x 2832 (4:3), 4240 x 2348 (16:9), 2832 x 2832 (1:1) и менее, APS-C L: 2768 x 1848
Баланс белого
выделенный датчик замера ББ; авто, 7 предустановок, цветовая температура (2500–9900 К), цветовой фильтр, ручной замер
Серийная съемка
10, 8, 6 или 3 кадра/с (все варианты с автоматической фокусировкой и экспозицией)
Съёмка видео
Битрейт
IPB 4K 120р 280 Мбит/с (4:2:2), 60р 4:2:2 или 120р 4:2:0: 200 Мбит/с; ALL-I 4:2:2, 10 бит 60р: 600 Мбит/с, 24р: 240 Мбит/с
Формат записи звука
LPCM 2ch (48 кГц, 16 бит), при использовании XLR-K3M LPCM 2ch (48 кГц, 24 бита), LPCM 4ch (48 кГц, 24 бита), прокси-запись: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Видеосъемка
4K UHD 60 кадров/с 4:2:2 10 бит на карту памяти, 4K UHD 120 кадров/с, 16 бит RAW по HDMI на рекордер Atomos, Full HD 240 кадров/с
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридная: фазовая + контрастная, 759 фазовых точек (345 или 285 в APS-C режиме), фокусировка по голове и глазам, фокусировка по глазам животных (только фото), чувствительность от EV -6 (объектив f/2, ISO 100)
Ручная фокусировка
DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
Матрица
Датчик изображения
35.6 х 23.8 мм BSI CMOS (Exmor R)
Светочувствительность
ISO 80 – 102 400 с расширением до ISO 40 – 409 600 (ISO 40 недоступно в режиме видео)
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
12.1
Прочие особенности
Дата анонса
28.07.2020
Комплектация
аккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство BC-QZ1, крышка байонета, кабель USB A - USB C, ремень, наглазник, крышка башмака, защита кабеля
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер по 1200 зонам: мультисегментный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
Брекетинг экспозиции
3, 5, 9 кадров на выбор
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
0.64" (1.6 см), 9.4 млн. точек, увеличение 0.9х, вынос окулярной точки 25 мм от линзы
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II) или CFexpress Type A
Процессор
Процессор
Bionz XS
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, прибл. 510 кадров (видоискатель), 600 кадров (монитор) по стандарту CIPA, до 95 мин. видеосъемки, постоянное питание через USB Type-C (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
Физические характеристики
Вес
699 г
Размеры товара
128.9 х 96.9 х 80.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с.
Описание
- 12,1-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения Exmor R CMOS для съемки при слабом освещении и значительного уменьшения эффекта желе
- Новый процессор обработки изображения BIONZ XR ™ до 8 раз более производительный по сравнению с предыдущими моделями
- ISO 80 – 102 400 c расширяемым диапазоном от 40 до 409600 единиц
- Запись видео в формате 4K 120p, 10-битная глубина цвета 4:2:2 при записи 4К 60р на карту памяти, All-Intra видео, формат XAVC HS с кодеком H.265
- Нет 30-минутного ограничения времени записи
- Отсутствие перегрева: непрерывная запись видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа и более, пока не закончится заряд аккумуляторной батареи
- Динамический диапазон более 15 ступеней для съемки видео
- Запись 16-битных RAW видеоданных на внешнее устройство в формате 4K 60p через HDMI
- Быстрая гибридная система автофокусировки с 759 фазовыми датчиками автофокуса, охватывающими 92% датчика изображения
- Улучшенная автофокусировка по глазам в режиме реального времени в режиме видео и фото
- 5-осевая оптическая стабилизация изображения в корпусе камеры дополнена новым активным режимом (Active mode)
- Камера оснащена большим OLED-видоискателем с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек
- Наклонно-поворотный ЖК-монитор повышает гибкость съемки
- Полностью переработанная система меню с поддержкой сенсорной навигации
- Фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду для более чем 1000 последовательных несжатых изображений RAW
- Два комбинированных слота для карт памяти, каждый принимает SD UHS-II или CFexpress Type A