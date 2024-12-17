Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3)
Код товара:УТ-00059528
Артикул:# ILCE7SM3B.CEC
Товар не найден
Характеристики
Объективнет в комлекте, объективы с байонетом Sony E / FE
Объектив, системаSony E
Стабилизатор изображенияматричный, в камере
Датчик изображения35.6 х 23.8 мм BSI CMOS (Exmor R)
СветочувствительностьISO 80 – 102 400 с расширением до ISO 40 – 409 600 (ISO 40 недоступно в режиме видео)
Количество эффективных пикселей, Мп12.1
Соотношение сторон3:2
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
ПроцессорBionz XS
Формат файлаRAW, HEIF, JPEG
Серийная съемка10, 8, 6 или 3 кадра/с (все варианты с автоматической фокусировкой и экспозицией)
Баланс белоговыделенный датчик замера ББ; авто, 7 предустановок, цветовая температура (2500–9900 К), цветовой фильтр, ручной замер
Цветовое пространствоsRGB, Adobe RGB
Цифровой зумнет
Одновременная съемка фото и видеоНет
Автоспуск2, 5, 10 с, автотаймер серийной съемки, автотаймер брекетинга
Размер фотоизображения4240 x 2832 (3:2), 3776 x 2832 (4:3), 4240 x 2348 (16:9), 2832 x 2832 (1:1) и менее, APS-C L: 2768 x 1848
Интервальная съемкаЕсть
Формат видеозаписи, сжатия, кодекиH.265, H.264, HEVC, XAVC S
Видеосъемка4K UHD 60 кадров/с 4:2:2 10 бит на карту памяти, 4K UHD 120 кадров/с, 16 бит RAW по HDMI на рекордер Atomos, Full HD 240 кадров/с
Разрешение видеозаписи3840х2160, 1920х1080
Формат записи звукаLPCM 2ch (48 кГц, 16 бит), при использовании XLR-K3M LPCM 2ch (48 кГц, 24 бита), LPCM 4ch (48 кГц, 24 бита), прокси-запись: MPEG-4 AAC-LC 2ch
БитрейтIPB 4K 120р 280 Мбит/с (4:2:2), 60р 4:2:2 или 120р 4:2:0: 200 Мбит/с; ALL-I 4:2:2, 10 бит 60р: 600 Мбит/с, 24р: 240 Мбит/с
Продолжительность видеобез ограничений, более часа при записи 4K UHD 60р (при комнатной температуре)
Экспокоррекция+/-5.0 EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV на выбор), при использовании диска экспокоррекции: +/- 3 EV
Приоритет диафрагмыесть
Замер экспозицииTTL замер по 1200 зонам: мультисегментный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
Брекетинг экспозиции3, 5, 9 кадров на выбор
Ручная экспозицияесть
Выдержка1/8000 - 30 с, длительная от руки
Приоритет выдержкиесть
Ручная фокусировкаDMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
Функции автофокусагибридная: фазовая + контрастная, 759 фазовых точек (345 или 285 в APS-C режиме), фокусировка по голове и глазам, фокусировка по глазам животных (только фото), чувствительность от EV -6 (объектив f/2, ISO 100)
Внешняя вспышкагорячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с.
Встроенная вспышкаНет
Диоптрийная коррекцияот -4 до +3 диоптрий
Видоискатель0.64" (1.6 см), 9.4 млн. точек, увеличение 0.9х, вынос окулярной точки 25 мм от линзы
Дисплей3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.44 млн. точек, сенсорный, поворотный
Внутренняя памятьнет
ВидеовыходHDMI (тип A)
Тип карты памяти2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II) или CFexpress Type A
Беспроводное подключениеWi-Fi, Bluetooth
Поддерживаемые карты памятиCFexpess type A, SD
Подключение к компьютеруUSB 3.2 (Type C), RJ-45 Ethernet через адаптер
Разъемывход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), USB Multi (для ДУ)
Карта памятиSD, CFexpress Type A
Питаниелитий-ионный аккумулятор NP-FZ100, прибл. 510 кадров (видоискатель), 600 кадров (монитор) по стандарту CIPA, до 95 мин. видеосъемки, постоянное питание через USB Type-C (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
Вес699 г
Размеры128.9 х 96.9 х 80.8 мм
Особые характеристикизащита от пыли и влаги
Вариант комплектацииБез объектива, Body
Дата анонса28.07.2020
Комплектацияаккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство BC-QZ1, крышка байонета, кабель USB A - USB C, ремень, наглазник, крышка башмака, защита кабеля
Страна производстваТаиланд
Описание
- 12,1-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения Exmor R CMOS для съемки при слабом освещении и значительного уменьшения эффекта желе
- Новый процессор обработки изображения BIONZ XR ™ до 8 раз более производительный по сравнению с предыдущими моделями
- ISO 80 – 102 400 c расширяемым диапазоном от 40 до 409600 единиц
- Запись видео в формате 4K 120p, 10-битная глубина цвета 4:2:2 при записи 4К 60р на карту памяти, All-Intra видео, формат XAVC HS с кодеком H.265
- Нет 30-минутного ограничения времени записи
- Отсутствие перегрева: непрерывная запись видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа и более, пока не закончится заряд аккумуляторной батареи
- Динамический диапазон более 15 ступеней для съемки видео
- Запись 16-битных RAW видеоданных на внешнее устройство в формате 4K 60p через HDMI
- Быстрая гибридная система автофокусировки с 759 фазовыми датчиками автофокуса, охватывающими 92% датчика изображения
- Улучшенная автофокусировка по глазам в режиме реального времени в режиме видео и фото
- 5-осевая оптическая стабилизация изображения в корпусе камеры дополнена новым активным режимом (Active mode)
- Камера оснащена большим OLED-видоискателем с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек
- Наклонно-поворотный ЖК-монитор повышает гибкость съемки
- Полностью переработанная система меню с поддержкой сенсорной навигации
- Фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду для более чем 1000 последовательных несжатых изображений RAW
- Два комбинированных слота для карт памяти, каждый принимает SD UHS-II или CFexpress Type A