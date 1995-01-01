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Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7R VI Body

  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
  • Alpha a7R VI Body
Код товара:УТ-00094903
Артикул:# ILCE7RМ6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sony Alpha a7R VI – камера с самым высоким разрешением среди моделей Sony (на момент выхода в 2026 году). Вторым ключевым преимуществом является многослойная (stacked) архитектура матрицы, повысившая скорость считывания более чем в 5 раз. Поэтому теперь вы можете всеми преимуществами электронного затвора (полная тишина, отсутствие вибраций при срабатывании, высокая скорость серийной съемки), не опасаясь получить артефакты изображения (эффект желе, rolling shutter).

Другие особенности:

  • Новый процессор поколения BIONZ XR2 с интегрированным ИИ вычислением
  • Серийная съемка 30 кадров/с без затемнения экрана
  • Режим Pre-Capture: сохранение до 1 с серийной съемки до полного нажатия на спуск (включая RAW)
  • Улучшенное слежение автофокуса: лучше удерживает выбранного человека в группе или на большой дистанции
  • Существенно улучшено распознавание животных (включая птиц)
  • Яркость видоискателя увеличена прибл. в 3 раза, глубина цвета 10 бит, поддержка гаммы DCI-P3 – естественная цветопередача
  • Минимизированный шум в тенях, динамический диапазон до 16 ступеней (режим фото, мех. затвор)
  • 8К видео со скоростью до 30 кадров/с (кроп-фактор 1.2х)
  • 4К видео со скоростью до 120 кадров/с (без обрезки или с кроп-фактором 1.1х)
  • Режим Dual Gain для записи видео с широким динамическим диапазоном (только в 4K 30 / 25 / 24p)
  • Выделенный оптический сенсор (видимый спектр + ИК) для максимально точного баланса белого
  • Усовершенствованный стабилизатор изображения: до 8.5 ступеней в центре и до 7 ступеней на периферии кадра
  • Новый легкий формат Compressed (HQ) Raw для высокоскоростной съемки с высоким качеством
  • Внутренняя ИИ обработка RAW файлов: увеличение разрешения в 4 раза или улучшенное подавление шумов
  • Новый аккумулятор повышенной емкости NP-SA100, зарядное устройство BC-SAD1 на 2 батареи в комплекте
  • Новая рукоятка камеры: более комфортный захват
  • Подсветка большей части кнопок на задней панели для удобства съемки в полной темноте
  • 2 USB-C порта: одновременная зарядка и передача данных (PC Remote)

В целом, ​Sony a7R VI нужно рассматривать именно как эволюционное развитие линейки a7R, камер с высоким разрешением. Stacked архитектура действительно значительно ускорила считывание, поэтому теперь камера куда лучше подходит для съемки движения: например, фотографирования птиц и других представителей дикой природы. Электронный затвор не имеет ограничения по ресурсу, что делает камеру интересной для активного коммерческого применения: можно снимать много и очень много. При этом надо заметить, что хотя электронный затвор стал в несколько раз быстрее, в сравнении с камерами высокого разрешения других брендов (Canon R5 Mark II, Nikon Z8 / Z9) его скорость не выделяется в лучшую сторону. И, конечно, камера не может служит заменой флагману Sony a1 II, особенно при попытке снимать спорт – автофокус ощутимо медленнее, электронный затвор медленнее, длина серий ощутимо короче. Sony a7R VI предназначена для более спокойных сюжетов, таких как пейзажи, архитектура, макро, портретная съемка – здесь ее сверхвысокое разрешение и широкий динамический диапазон идут только на пользу.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: зависит от объектива
Объектив: нет в комплекте, совместимы объективы Sony E / FE и Sony A (через адаптеры LA-EA3, LA-EA4, LA-EA5)
Стабилизатор изображения: 5-осевая система матричной стабилизации (эффективность до 8.5 ступеней по центру и до 7 ступеней на периферии) + электронная стабилизация (при съемке видео)
Матрица
Датчик изображения: 35.9 х 24 мм CMOS многослойный (stacked), Exmor RS CMOS
Число эффективных пикселей: 66.8 Мп
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: фото: ISO 100 – 32000 (с расширением до 50 – 102400 единиц); видео: ISO 100 – 32000
Процессор
Процессор: Bionz XR2
Фотосъёмка
Цифровой зум: фото: 2х Clear Image Zoom, видео: 1.5х (8К, 4К), 2х (Full HD)
Формат файла: JPEG, RAW (14 бит), HEIF (10 бит)
Баланс белого: авто (3 варианта), 10 предустановок, установка температуры в К, ручной (3 настройки)
Серийная съемка: механический затвор: до 10 кадров/с, электронный затвор: до 30 кадров/с: 215 в JPEG, 60 в RAW (сжатый без потерь)
Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
Автоспуск: 10, 5 и 2 секунды (1, 3, 5 кадров)
Размер фотоизображения: 9984 x 6656 и менее, APS-C: 6528 x 4352 (28 Мп) и менее
Одновременная съемка фото и видео: нет данных
Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр, 1 - 9999 снимков с интервалом 1 - 60 с
Съёмка видео
Видеосъемка: 8К 30/25/24р (10 бит 4:2:0 или 4:2:2, кроп-фактор прибл. 1.2х), 4K до 120р (10 бит 4:2:0 или 4:2:2), 4K All-I до 60p, 4K 16-бит RAW через HDMI на внешние рекордеры (60p max)
Разрешение видеозаписи: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080
Формат видеозаписи: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
Продолжительность видео: без ограничений
Формат записи звука: LPCM 2ch (48 кГц 16 бит, при использовании микрофонов с MI башмаком: 48 кГц или 96 кГц, 24 или 32 бита, а также LPCM 4ch (в зависимости от устройства)
Средний битрейт: XAVC HS 8K: до 520 Мбит/с, XAVC S-I 4K: до 600 Мбит/с (All-Intra), XAVC S 4K: до 280 Мбит/с (Long GOP)
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: от 1/8000 до 30 с, длительный от руки (Bulb, только с механическим затвором); видео: 1/8000 - 1 с
Замер экспозиции: TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Брекетинг экспозиции: есть
Фокусировка
Автофокус: гибридный, фазовый + контрастный: 759 точек фазовой фокусировки; фокусировка по глазам, распознавание животных, птиц, насекомых, автомобилей, поездов, самолетов
Ручная фокусировка: есть
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: горячий башмак и гнездо PC для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (1/320 в режиме APS-C) – только с механическим затвором
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3.2″ (8 см) ЖК TFT, приблизительно 2.1 млн. точек, сенсорный, наклонно-поворотный
Видоискатель: 0.64" (1.6 см), Quad-XGA OLED, прибл. 9.4 млн. точек, 100% покрытие кадра, увеличение 0.9х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность). вынос окулярной точки 25 мм
Диоптрийная коррекция: есть, от - 4 до +3 диоптрий
Память и интерфейсы
Карта памяти: 2 гнезда для карт SDHC, SDXC (оба с поддержкой UHS-II) + CFexpress Type A
Связь с компьютером: USB 3.2 Type С 10 Гбит/с + USB 2.0 Type C
Видео выход: HDMI тип А
Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, выход PC-Sync (проводная синхронизация со вспышками)
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 / 5 / 6 ГГц (производительность Wi-Fi зависит от региона, уточняйте перед покупкой), Bluetooth 5.3 2.4 ГГц
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор NP-SA100 (710 кадров при использовании ЖК-монитора, 600 кадров при использовании видоискателя, стандарт измерения CIPA), постоянное питание по USB от сетевого адаптера / внешнего аккумулятора (USB PD 27 Вт или выше)
Физические характеристики
Вес: 713 г (с аккумулятором и картой памяти), 622 г (только корпус)
Размеры: 132.7 х 96.9 х 82.9 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: защита от пыли и влаги
Дата анонса: май 2026 г.
Комплектация: аккумулятор NP-SA100, зарядное устройство на 2 батареи BC-SAD1, плечевой ремень, крышка байонета, крышка башмака вспышки, защита кабеля, документация
Дополнительные аксессуары: не входит в комплект: сетевой адаптер, USB кабель, карты памяти
Страна производства
Страна производства: Таиланд