Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7R VI Body
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Описание
Sony Alpha a7R VI – камера с самым высоким разрешением среди моделей Sony (на момент выхода в 2026 году). Вторым ключевым преимуществом является многослойная (stacked) архитектура матрицы, повысившая скорость считывания более чем в 5 раз. Поэтому теперь вы можете всеми преимуществами электронного затвора (полная тишина, отсутствие вибраций при срабатывании, высокая скорость серийной съемки), не опасаясь получить артефакты изображения (эффект желе, rolling shutter).
Другие особенности:
- Новый процессор поколения BIONZ XR2 с интегрированным ИИ вычислением
- Серийная съемка 30 кадров/с без затемнения экрана
- Режим Pre-Capture: сохранение до 1 с серийной съемки до полного нажатия на спуск (включая RAW)
- Улучшенное слежение автофокуса: лучше удерживает выбранного человека в группе или на большой дистанции
- Существенно улучшено распознавание животных (включая птиц)
- Яркость видоискателя увеличена прибл. в 3 раза, глубина цвета 10 бит, поддержка гаммы DCI-P3 – естественная цветопередача
- Минимизированный шум в тенях, динамический диапазон до 16 ступеней (режим фото, мех. затвор)
- 8К видео со скоростью до 30 кадров/с (кроп-фактор 1.2х)
- 4К видео со скоростью до 120 кадров/с (без обрезки или с кроп-фактором 1.1х)
- Режим Dual Gain для записи видео с широким динамическим диапазоном (только в 4K 30 / 25 / 24p)
- Выделенный оптический сенсор (видимый спектр + ИК) для максимально точного баланса белого
- Усовершенствованный стабилизатор изображения: до 8.5 ступеней в центре и до 7 ступеней на периферии кадра
- Новый легкий формат Compressed (HQ) Raw для высокоскоростной съемки с высоким качеством
- Внутренняя ИИ обработка RAW файлов: увеличение разрешения в 4 раза или улучшенное подавление шумов
- Новый аккумулятор повышенной емкости NP-SA100, зарядное устройство BC-SAD1 на 2 батареи в комплекте
- Новая рукоятка камеры: более комфортный захват
- Подсветка большей части кнопок на задней панели для удобства съемки в полной темноте
- 2 USB-C порта: одновременная зарядка и передача данных (PC Remote)
В целом, Sony a7R VI нужно рассматривать именно как эволюционное развитие линейки a7R, камер с высоким разрешением. Stacked архитектура действительно значительно ускорила считывание, поэтому теперь камера куда лучше подходит для съемки движения: например, фотографирования птиц и других представителей дикой природы. Электронный затвор не имеет ограничения по ресурсу, что делает камеру интересной для активного коммерческого применения: можно снимать много и очень много. При этом надо заметить, что хотя электронный затвор стал в несколько раз быстрее, в сравнении с камерами высокого разрешения других брендов (Canon R5 Mark II, Nikon Z8 / Z9) его скорость не выделяется в лучшую сторону. И, конечно, камера не может служит заменой флагману Sony a1 II, особенно при попытке снимать спорт – автофокус ощутимо медленнее, электронный затвор медленнее, длина серий ощутимо короче. Sony a7R VI предназначена для более спокойных сюжетов, таких как пейзажи, архитектура, макро, портретная съемка – здесь ее сверхвысокое разрешение и широкий динамический диапазон идут только на пользу.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|зависит от объектива
|Объектив:
|нет в комплекте, совместимы объективы Sony E / FE и Sony A (через адаптеры LA-EA3, LA-EA4, LA-EA5)
|Стабилизатор изображения:
|5-осевая система матричной стабилизации (эффективность до 8.5 ступеней по центру и до 7 ступеней на периферии) + электронная стабилизация (при съемке видео)
|Матрица
|Датчик изображения:
|35.9 х 24 мм CMOS многослойный (stacked), Exmor RS CMOS
|Число эффективных пикселей:
|66.8 Мп
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|фото: ISO 100 – 32000 (с расширением до 50 – 102400 единиц); видео: ISO 100 – 32000
|Процессор
|Процессор:
|Bionz XR2
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|фото: 2х Clear Image Zoom, видео: 1.5х (8К, 4К), 2х (Full HD)
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит), HEIF (10 бит)
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 10 предустановок, установка температуры в К, ручной (3 настройки)
|Серийная съемка:
|механический затвор: до 10 кадров/с, электронный затвор: до 30 кадров/с: 215 в JPEG, 60 в RAW (сжатый без потерь)
|Цветовое пространство:
|sRGB, AdobeRGB
|Автоспуск:
|10, 5 и 2 секунды (1, 3, 5 кадров)
|Размер фотоизображения:
|9984 x 6656 и менее, APS-C: 6528 x 4352 (28 Мп) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет данных
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр, 1 - 9999 снимков с интервалом 1 - 60 с
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|8К 30/25/24р (10 бит 4:2:0 или 4:2:2, кроп-фактор прибл. 1.2х), 4K до 120р (10 бит 4:2:0 или 4:2:2), 4K All-I до 60p, 4K 16-бит RAW через HDMI на внешние рекордеры (60p max)
|Разрешение видеозаписи:
|7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
|Продолжительность видео:
|без ограничений
|Формат записи звука:
|LPCM 2ch (48 кГц 16 бит, при использовании микрофонов с MI башмаком: 48 кГц или 96 кГц, 24 или 32 бита, а также LPCM 4ch (в зависимости от устройства)
|Средний битрейт:
|XAVC HS 8K: до 520 Мбит/с, XAVC S-I 4K: до 600 Мбит/с (All-Intra), XAVC S 4K: до 280 Мбит/с (Long GOP)
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|от 1/8000 до 30 с, длительный от руки (Bulb, только с механическим затвором); видео: 1/8000 - 1 с
|Замер экспозиции:
|TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный, фазовый + контрастный: 759 точек фазовой фокусировки; фокусировка по глазам, распознавание животных, птиц, насекомых, автомобилей, поездов, самолетов
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак и гнездо PC для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (1/320 в режиме APS-C) – только с механическим затвором
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2″ (8 см) ЖК TFT, приблизительно 2.1 млн. точек, сенсорный, наклонно-поворотный
|Видоискатель:
|0.64" (1.6 см), Quad-XGA OLED, прибл. 9.4 млн. точек, 100% покрытие кадра, увеличение 0.9х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность). вынос окулярной точки 25 мм
|Диоптрийная коррекция:
|есть, от - 4 до +3 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 гнезда для карт SDHC, SDXC (оба с поддержкой UHS-II) + CFexpress Type A
|Связь с компьютером:
|USB 3.2 Type С 10 Гбит/с + USB 2.0 Type C
|Видео выход:
|HDMI тип А
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, выход PC-Sync (проводная синхронизация со вспышками)
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 / 5 / 6 ГГц (производительность Wi-Fi зависит от региона, уточняйте перед покупкой), Bluetooth 5.3 2.4 ГГц
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-SA100 (710 кадров при использовании ЖК-монитора, 600 кадров при использовании видоискателя, стандарт измерения CIPA), постоянное питание по USB от сетевого адаптера / внешнего аккумулятора (USB PD 27 Вт или выше)
|Физические характеристики
|Вес:
|713 г (с аккумулятором и картой памяти), 622 г (только корпус)
|Размеры:
|132.7 х 96.9 х 82.9 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и влаги
|Дата анонса:
|май 2026 г.
|Комплектация:
|аккумулятор NP-SA100, зарядное устройство на 2 батареи BC-SAD1, плечевой ремень, крышка байонета, крышка башмака вспышки, защита кабеля, документация
|Дополнительные аксессуары:
|не входит в комплект: сетевой адаптер, USB кабель, карты памяти
|Страна производства
|Страна производства:
|Таиланд