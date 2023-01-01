Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7R V Body
Код товара : УТ-00062630
Артикул : # ILCE-7RM5
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Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
10, 5 и 2 секунды (1, 3, 5 кадров)
Баланс белого
авто, 7 предустановок, установка температуры в К, ручной
Матрица
Датчик изображения
35.7 х 23.8 мм CMOS с обратной подсветкой (Exmor R CMOS)
Светочувствительность
фото: ISO 100 – 32000 (с расширением до 50 – 102400 единиц); видео: ISO 100 – 32000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
61
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от - 4 до +3 диоптрий
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Описание
- Фокусировка Real Time AF с распознаванием объектов на основе машинного обучения
- Полнокадровая матрица Exmor R CMOS 61 Мп. с обратной подсветкой
- Процессоры BIONZ XR ускоряют обработку изображения до 8х (по сравнению с a7R IV)
- Оптическая стабилизация изображения по 5 осям с эффективностью до 8 ступеней экспозиции
- 8К видео 10 бит 4:2:0, 4К видео 10 бит 4:2:2, 8К ProRes RAW через HDMI
- Отдельные датчики видимого и ИК спектра для высокоточного автоматического баланса белого
- Видоискатель OLED 9.4 млн. точек – максимальное разрешение в своем классе
- Работает как 4К вебкамера без дополнительного ПО
a7R V использует мощные процессоры BIONZ XR и современные алгоритмы фокусировки на базе машинного обучения, чтобы не только цепко удерживать в фокусе глаза, но и автоматически распознавать широкий спектр объектов: люди, животные, птицы, насекомые, машины, поезда и самолеты. При выборе людей, птиц или животных в меню можно также уточнить, на чем конкретно вы хотите сфокусироваться: на всем теле, на голове или только на глазах. Как и раньше, можно настроить чувствительность к возникающим помехам и скорость перевода фокуса. Sony заявляет, что эффективность фокусировки по глазам выросла на 60%.
Эффективность стабилизации изображения повысилась с 5.5 до целых 8 ступеней экспозиции: по этому параметру Sony удалось догнать Canon EOS R5. Для такой эффективности требуются только определенные фирменные объективы Sony с собственным стабилизатором, но в целом можно говорить о значительном улучшении, даже если вы используете нестабилизированные линзы.
Значительно улучшилось качество видео: теперь в 4К камера поддерживает глубину цвета 10 бит при субдискретизации 4:2:2, что должно существенно улучшить динамический диапазон в сравнении с 8 бит 4:2:0 у модели предыдущего поколения. Также возросла и скорость съемки: с 30 до 60 кадров/с. Добавлена съемка в 8К (24 или 25 кадров/с). Эти режимы работают с кроп-фактором 1.24х, также есть 4К без кропа, но с максимальной скоростью 30 кадров/с. Камера умеет записывать RAW видео в Apple ProRes RAW, но для этого вам потребуется внешний монитор-рекордер Atomos Ninja V или Ninja V+.
Что касается корпуса, то главным изменением стал новый механизм перемещения экрана: теперь его можно и просто наклонять вверх / вниз (что удобно при фотографировании), и откидывать в сторону с разворотом на 180° (что удобно для видеосъемки или селфи). Экран также немного увеличился в размерах: с 3 до 3.2 дюймов по диагонали, а вот по разрешению прибавки не произошло. Впрочем, оно и так было неплохим для такого размера. Зато разрешение видоискателя увеличилось почти в 2 раза: с 5.7 до 9.4 млн. точек. Из интерфейсов: теперь используется полноразмерный HDMI, а USB-C порт обновился до спецификации USB 3.2 Gen 2, что значительно ускоряет передачу файлов. Через специальный адаптер USB-C порт можно также превратить в Ethernet LAN, что актуально для дистанционной съемки сценических представлений или спортивных мероприятий, когда камера располагается в одном месте, а ее оператор с ноутбуком – в другом.