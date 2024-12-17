Фокусировка Real Time AF с распознаванием объектов на основе машинного обучения

Полнокадровая матрица Exmor R CMOS 61 Мп. с обратной подсветкой

Процессоры BIONZ XR ускоряют обработку изображения до 8х (по сравнению с a7R IV)

Оптическая стабилизация изображения по 5 осям с эффективностью до 8 ступеней экспозиции

8К видео 10 бит 4:2:0, 4К видео 10 бит 4:2:2, 3.8К ProRes RAW через HDMI

Отдельные датчики видимого и ИК спектра для высокоточного автоматического баланса белого

Видоискатель OLED 9.4 млн. точек – максимальное разрешение в своем классе

Работает как 4К вебкамера без дополнительного ПО

a7R V использует мощные процессоры BIONZ XR и современные алгоритмы фокусировки на базе машинного обучения, чтобы не только цепко удерживать в фокусе глаза, но и автоматически распознавать широкий спектр объектов: люди, животные, птицы, насекомые, машины, поезда и самолеты. При выборе людей, птиц или животных в меню можно также уточнить, на чем конкретно вы хотите сфокусироваться: на всем теле, на голове или только на глазах. Как и раньше, можно настроить чувствительность к возникающим помехам и скорость перевода фокуса. Sony заявляет, что эффективность фокусировки по глазам выросла на 60%.

Эффективность стабилизации изображения повысилась с 5.5 до целых 8 ступеней экспозиции: по этому параметру Sony удалось догнать Canon EOS R5. Для такой эффективности требуются только определенные фирменные объективы Sony с собственным стабилизатором, но в целом можно говорить о значительном улучшении, даже если вы используете нестабилизированные линзы.

Значительно улучшилось качество видео: теперь в 4К камера поддерживает глубину цвета 10 бит при субдискретизации 4:2:2, что должно существенно улучшить динамический диапазон в сравнении с 8 бит 4:2:0 у модели предыдущего поколения. Также возросла и скорость съемки: с 30 до 60 кадров/с. Добавлена съемка в 8К (24 или 25 кадров/с). Эти режимы работают с кроп-фактором 1.24х, также есть 4К без кропа, но с максимальной скоростью 30 кадров/с. Камера умеет записывать RAW видео в Apple ProRes RAW, но для этого вам потребуется внешний монитор-рекордер Atomos Ninja V или Ninja V+, разрешение в ProRes RAW составляет 3848 x 2168, частота кадров – от 24 до 60 к/с.

Что касается корпуса, то главным изменением стал новый механизм перемещения экрана: теперь его можно и просто наклонять вверх / вниз (что удобно при фотографировании), и откидывать в сторону с разворотом на 180° (что удобно для видеосъемки или селфи). Экран также немного увеличился в размерах: с 3 до 3.2 дюймов по диагонали, а вот по разрешению прибавки не произошло. Впрочем, оно и так было неплохим для такого размера. Зато разрешение видоискателя увеличилось почти в 2 раза: с 5.7 до 9.4 млн. точек. Из интерфейсов: теперь используется полноразмерный HDMI, а USB-C порт обновился до спецификации USB 3.2 Gen 2, что значительно ускоряет передачу файлов. Через специальный адаптер USB-C порт можно также превратить в Ethernet LAN, что актуально для дистанционной съемки сценических представлений или спортивных мероприятий, когда камера располагается в одном месте, а ее оператор с ноутбуком – в другом.