Описание

Камера, которая вдохновляет

Получите больше творческой свободы благодаря несравнимому качеству изображения и скорости обработки. Камеры серии α7R обладают расширенными возможностями подключения, а также обеспечивают стабильную работу даже в жестких условиях, привычных для профессиональных фотографов.

Невероятные оттенки

Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R™ на 61,0 МП и процессор изображений BIONZ X™ обеспечивают непревзойденное разрешение, точную градацию и низкий уровень шума, поднимая детализацию на новый уровень, что оценят фотографы. Благодаря этому α7R IV фиксирует настроение каждой сцены и текстуру предметов.

Самая высокая скорость серийной съемки в классе

α7R IV обеспечивает отличное разрешение и частоту съемки до 10 кадров/с в режиме механического затвора (до 8 кадров/с в режиме серийной съемки с просмотром в реальном времени). Идеально подходит для съемки важных моментов, например динамичных сцен с участием диких животных, а высокая детализация обеспечивается благодаря разрешению 61,0 МП.

АФ по глазам в реальном времени: эволюция съемки

Функция АФ по глазам в реальном времени расширила возможности портретной съемки. Технология на базе ИИ обеспечивает мгновенное и точное обнаружение и отслеживание глаз для четкой фокусировки на лице объекта, например во время съемки быстродвижущейся модели на фотосессии. Так фотограф может больше сосредоточиться на самой композиции.

Новый уровень качества

Режим мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом из 16 кадров

С этой функцией матрица сдвигается с шагом на один или полпикселя в заранее определенном порядке. Камера делает 16 кадров со смещением пикселей, компонуя их в снимок размером прибл. 240,8 МП (размер исходных данных — около 963,2 МП). В результате фотографии архитектуры и предметов искусства поражают реалистичностью, текстурой и цветом, передавая настроение и обстановку подобно 3D-картинке.

АФ по глазам в реальном времени для видеосъемки

АФ по глазам в реальном времени теперь доступна для видеосъемки: эта функция обнаруживает глаза объекта и продолжает отслеживать его по одному глазу. α7R IV обеспечивает точную фокусировку, а значит, вы можете сосредоточиться на композиции.

Цифровой аудиоинтерфейс для записи четкого звука

Цифровой аудиоинтерфейс подключается к мультиинтерфейсному разъему. Используйте новый остронаправленный микрофон ECM-B1M или комплект адаптеров XLR для записи высококачественного звука с минимальным искажением.