Sony a7CR – это компактная полнокадровая беззеркальная камера, получившая 61-мегапиксельную матрицу от флагманской Sony a7R V. Столь высокое разрешение (самое большое для 35-мм камер на момент выпуска) означает максимальную детализацию при съемке пейзажей, архитектуры, панорам, живой природы и так далее. Это также означает больше возможностей для кадрирования и минимальный эффект муара (появление ложных цветов при съемке таких объектов как, например, текстиль). Нужно отметить и обновленный матричный стабилизатор изображения, который теперь работает с эффективностью до 7 ступеней (5 ступеней у первого поколения). При съемке видео его можно дополнить цифровой стабилизацией Active Mode, которая немного ограничивает угол зрения, но работает очень эффективно.

Заметным обновлением стал новый процессор BionZ XR: по заявлению Sony вычислительная мощность выросла в 8 раз. К сожалению, на максимальную скорость фотосъемки это не повлияло, она даже немного понизилась до 8 кадров/с. Объем буферной памяти (видимо, в этой модели используется столько же оперативной памяти, сколько у a7C II) откровенно небольшой: 13 кадров в RAW, если не использовать сжатие, или 48 кадров в JPEG Extra fine L. Для сравнения, буфер a7R V позволяет сохранить 135 кадров в RAW без сжатия, то есть в 10 раз больше – при том же разрешении снимков. Гнездо для карт памяти одно, поддерживаются SD карты UHS-I и UHS-II.

В отличие от a7C II, a7CR обладает режимом многокадровой съемки с автоматическим склеиванием нескольких фотографий в итоговое изображение. На выбор предлагаются серии из 4 или 16 снимков, последний обеспечивает разрешение 240 мегапикселей. Аналогичный режим съемки, кстати, есть и у a7R V. Он может быть интересен для таких сюжетов как интерьерная съемка, репродукция картин и (в меньшей степени) для пейзажа. Режим имеет достаточно много ограничений: необходимо использовать штатив, а снимаемый объект не должен двигаться, чтобы не возникали артефакты при склейке.

Интересным моментом является отдельный блок ИИ (AI processing unit). Натренированная с помощью нейросетей камера гораздо эффективнее распознает объекты: например, человек ею распознается как сложный объект со скелетом: руки, ноги, туловище, голова. Распознавание работает как в фото-, так и в видеорежиме, поддерживаются такие объекты как люди, животные, птицы, насекомые (это что-то новое!), а также техника: автомобили, самолеты, поезда. Это обеспечивает эффективность автофокуса: во-первых, вам больше не надо наводить на объект рамочку автофокуса, как вы бы делали это раньше, камера может делать это самостоятельно, что экономит время. Во-вторых, камера меньше сбивается на какие-либо препятствия или объекты на фоне.

На распознавании основывается еще одна интересная функция, которая пока встречается крайне редко: автоматическое кадрирование (Auto Framing). Она работает следующим образом: как только камера распознает в кадре человека, она центрирует на нем кадр, сжимая границы до заранее заданных пропорций: кадр в полный рост, по пояс или только голова и плечи. Если человек двигается, кадр перемещается вслед за ним, как будто камерой управляет оператор, скорость и чувствительность слежения можно регулировать в настройках. При использовании внешнего HDMI рекордера, вы можете одновременно сохранять 2 кадра: с кадрированием на карту памяти, без кадрирования на рекордер, или наоборот. При одновременной съемке 2 и более людей можно переводить кадр с одного человека на другого просто по касанию экрана. Благодаря высокому разрешению матрицы камера может достаточно свободно перемещать кадр без заметного снижения качества. Для эффективного использования данной функции, конечно, желателен широкоугольный объектив, охватывающий всю сцену. Данный режим будет в первую очередь интересен тем, кто снимает сам себя: конечно, пока он не настолько эффективен и точен, как профессиональный оператор, но он позволяет без больших усилий придать вашему видеоролику динамику (вообще говоря, вы можете сделать то же самое вручную в видеоредакторе).

Если говорить о съемке видео в целом, то по сравнению с первой a7C разница значительная, однако необходимо уточнить, что a7CR не является оптимальным вариантом для видеосъемки. В отличие от a7R V здесь отсутствует 8К видеосъемка, а при съемке со всей площади матрицы (без кропа) обработка пикселей идет методом субдискретизации (т.е. часть просто пропускается), что означает потерю детализации. Максимальной качество доступно при использовании APS-C кропа (1.5х): в этом случае камера сжимает исходное 6.2К изображение в 4К формат без пропуска пикселей, но максимальная скорость съемки не превышает 30 кадров в секунду. При выборе 4К 60р камера использует 1.24х кроп и пропуск пикселей. Из положительных моментов надо отметить, что от 8-битной субдискретизации перешли к 10-битной, а это существенно расширяет динамический диапазон. Да, видеосъемки в RAW здесь нет, но даже сжатый формат 10 бит 4:2:2 или 4:2:0 обеспечивает широкие возможности для «грейдинга» изображения по яркости, контрастности и цветовой гамме. А если вы не хотите тратить много времени на постобработку, то новые настраиваемые профили S-Cinetone (из линейки профессиональных видеокамер Sony) позволяют добиться определенного «кинематографичного» эффекта прямо из камеры. Для тех же, кто любит погрузиться в обработку на компьютере, есть логарифмический профиль S-Log3, который (по заявлению Sony) обеспечивает более 14 ступеней динамического диапазона. Также поддерживается загрузка сторонних цветовых LUT профилей, которые можно применять для предварительного просмотра на мониторе или же сразу «впечатывать» в изображение.

Тем не менее, для съемок видеоблога, онлайн-стримов, личных соцсетей и тому подобных сюжетов a7C II вполне подходит, позволяя получить очень хорошее качество изображения. Наконец, благодаря поддержке протоколов UVC/UAC a7CR может использоваться в качестве веб-камеры с разрешением до 4К 30р или Full HD 60p. Применять специальные карты захвата больше не требуется, достаточно просто подключиться к компьютеру через USB-C кабель.

По эргономике крупных изменений в сравнении с a7C первого поколения не произошло. Как и прежде, отсутствует джойстик автофокуса, но добавлен передний многофункциональный диск (под указательный палец), а верхний диск коррекции экспозиции теперь стал тоже мультифункциональным, то есть вы можете привязать на него разные функции по своему вкусу. Всего получается 3 полноценных диска, это позволяет управлять основными параметрами, как на любой профессиональной камере: например, на передний диск назначить выдержку, на задний – диафрагму, на верхний – ISO: все удобно, все настраивается не глядя. Практически не изменилось разрешение экрана (1.04 млн. точек) и видоискателя (2.4 млн. точек). Правда, повышено увеличение видоискателя (с 0.59х до 0.7х), то есть визуально изображение в нем стало крупнее, снижен туннельный эффект.

С точки зрения позиционирования на рынке a7CR можно рассматривать как сверхкомпактную и более доступную версию a7R V, однако надо понимать, что a7R V – камера флагманская и выигрывает у a7CR практически по всем пунктам. Видоискатель 9 млн. точек (лучший на рынке), дисплей 2.1 млн. точек (тоже один из лучших), более эффективный матричный стабилизатор (до 8 ступеней), более качественный затвор (выдержка 1/8000, Х-синхронизация 1/250 с), огромная буферная память для серийной съемки (более 500 снимков в RAW), два гнезда для карт памяти, 8К видеосъемка – продолжать можно долго. По эргономике, возможностям и удобству использования эти камеры находятся на разных уровнях. Впрочем, выбор за вами.