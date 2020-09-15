Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7C Kit 28-60mm, черный
Код товара : УТ-00061635
Артикул : # ILCE7CLB.CEC
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Характеристики
Объектив
Объектив
28–60mm f/4–5.6
Оптический зум
2.1х
Стабилизатор изображения
оптический, 5-осевой, внутри камеры
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков
Размер фотоизображения
6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3376 (16:9), 4000 x 4000 (1:1), 3936 х 2624 (APS-C)
Баланс белого
авто, 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 - 9900 К), цветные фильтры
Серийная съемка
10 кадров/с (механический или электронный затвор, следящий АФ / АЭ, без Live View, 215 кадров в JPEG Extra Fine, 115 в сжатом RAW, 86 в RAW + JPEG, 45 в несжатом RAW), 8, 6 или 3 кадра/с (с Live View)
Цифровой зум
1.5х, 2х, 4х
Съёмка видео
Битрейт
4К: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: 100 - 16 Мбит/с
Формат записи звука
XAVC S: Linear PCM 2.0
Видеосъемка
4K UHD 30p, субдискретизация 8 бит 4:2:0
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 693 фазовые точки + 425 контрастных, фокусировка по глазам "в реальном времени" (Real-time Eye AF), отслеживание в реальном времени (Real-time tracking), освещенность: -4 - 20 EV (объектив f/2)
Матрица
Датчик изображения
35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой)
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800; видео: ISO 100 - 51 200 с расширением до 100 - 102 400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Особые характеристики
защита от пыли и брызг
Дата анонса
15.09.2020
Комплектация
аккумулятор NP-FZ100, сетевой адаптер, USB кабель (USB Type-A - USB Type-C), ремень, крышка корпуса, крышка горячего башмака
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
Брекетинг экспозиции
3, 5 или 9 кадров
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от - 4 до +3 диоптрий
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.59х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
1 гнездо для карт SDHC, SDXC (UHS-I / UHS-II)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (680 кадров при использовании видоискателя, 740 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB
Физические характеристики
Вес
509 г (с аккумулятором и картой памяти), 424 г (только корпус)
Размеры товара
124 х 71.1 х 59.7 мм (53.5 мм без учета выступающих частей)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/160 с
Описание
Полнокадровые возможности в компактном корпусе
Всем известно, что чем больше матрица камеры, тем более качественные изображения можно снять с ее помощью, а полнокадровая матрица камеры α7C намного превосходит по размеру матрицы смартфонов, компактных цифровых камер и похожих по размеру камер APS-C со сменной оптикой. В результате мы имеем больший захват света, который позволяет получить высококачественные изображения с низким уровнем шума, а также большую детализацию, как темных, так и светлых участков.
Большая матрица — превосходное качество изображения
Благодаря полнокадровой матрице можно создавать великолепные снимки, которые раньше не удавалось сделать на камеру такого формата. Матрица камеры α7C в два раза больше тех, что установлены в камерах APS-C такого же размера, и в 30 раз больше матриц смартфонов. Это обеспечивает превосходные и детализированные изображения.
Вся красота мира в одном фото
CMOS-матрица Exmor R™ на 24,2 МП10 и процессор BIONZ X™ от Sony обеспечивают превосходную цветопередачу, а широкий динамический диапазон в 15 ступеней позволяет запечатлеть все детали и плавные переходы при любой освещенности, как на фото, так и на видео.
Превосходная запись видео в 4K
Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.
Больше творчества с профилями S-Log, HLG и функцией Picture Profile
Профиль S-Log улавливает широкий динамический диапазон в 14 ступеней, отображая все детали темных и светлых участков при цветокоррекции. Профиль HLG (Hybrid Log-Gamma) упрощает съемку и воспроизведение HDR-видео, а с функцией Picture Profile можно выбрать разные настройки.
Высокоточная АФ: быстрое распознавание объекта и сохранение фокуса
В камере α7C используются та же функция 4D FOCUS, что и в известной модели α9. Она быстро распознает объект и стабильно отслеживает его с широкой зоной охвата. 693 точки фазовой автофокусировки покрывают прибл. 93% площади изображения.
Быстродвижущиеся объекты больше не проблема
Камера α7C позволяет запечатлеть движущиеся объекты в серийном режиме до 10 кадров/с с отслеживанием АФ/АЭ и до 8 кадров/с в режиме live view. Также возможна бесшумная съемка до 10 кадров/с с отслеживанием АФ/АЭ.
Надежное и стабильное отслеживание объектов
Отслеживание на базе ИИ и АФ по глазам в реальном времени от Sony
Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.
АФ по глазам животных в реальном времени
Снимать домашних и диких животных теперь гораздо легче благодаря передовой АФ на базе алгоритмов. Она обеспечивает быстрое, точное, автоматическое определение и отслеживание именно взгляда животного и сохраняет четкий фокус на нем. АФ срабатывает, даже если в кадре появляются помехи или происходит перемещение из горизонтальной ориентации в вертикальную.
Надежная съемка фото и видео с рук
Механизм 5-осевой стабилизации изображения камеры α7C компенсирует пять типов дрожания камеры. Качество изображений остается превосходным даже при съемке без гиростабилизатора или ночью. Среди этих типов угловые дрожания (поперечной и вертикальной осей), часто появляющиеся в телеобъективах, сдвиги по осям X и Y при увеличении изображения, а также поворотные дрожания (по оси Z), нежеланные при ночной съемке.
Откидной ЖК-монитор
Откидной ЖК-монитор камеры α7C можно просматривать даже с подсоединенным микрофоном, на подвесе или при съемке с разных ракурсов. Вы также вы можете подключить наушники, а мощный аккумулятор выдержит самые длительные съемки. Из-за этих и других преимуществ камера α7C идеально подходит для съемки видеоблогов и другого контента.
Цифровой аудиоинтерфейс для записи четкого звука
Если подключить микрофон с регулируемой направленностью ECM-B1M от Sony или адаптер XLR-K3M через мультиинтерфейсный разъем, аудио будет передаваться как цифровой сигнал. Это сделает возможной качественную запись звука без лишних аудиокабелей.
Рукоятка с беспроводным управлением для быстрого начала съемки блога
С дополнительной рукояткой GP-VPT2BT с Bluetooth® можно управлять записью, зумом, а также использовать ее как штатив для съемки в режиме hands-free. Пользовательская кнопка и возможность установить камеру под любым углом делают съемку эффективнее.