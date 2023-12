Описание

CMOS-матрица Exmor R™ APS-C с тыловой подсветкой

CMOS-матрица Exmor R с 26 эффективными мегапикселями обеспечивает высокую чувствительность, разрешение и динамический диапазон благодаря тыловой подсветке, беззазорному покрытию микролинзами и просветляющему антибликовому покрытию массива светофильтров.



Процессор BIONZ XR™ для высокого качества изображения

Благодаря увеличенной в восемь раз вычислительной мощности новый процессор изображений BIONZ XR обеспечивает естественные тональные градации и реалистичные цвета при низком уровне шума как для фото-, так и для видеосъемки.



Широкий динамический диапазон для различных съемок

Стандартный диапазон светочувствительности α6700 находится в пределах между ISO 100 и ISO 32000. При съемке на базовых значениях ISO (100 и 640 в обычной гамме, 800 и 2500 при съемке в Log) сенсор камеры обеспечивает максимально широкий динамический диапазон, что позволяет передавать естественные градации в высококонтрастных условиях без пересвечивания светлых участков или полного ухода в черный цвет темных.

Стабильно точная экспозиция и цвет

Sony α6700 демонстрирует выдающееся автоматическое управление экспозицией. Она оснащена новым AE алгоритмом, изначально разработанным для полнокадровых моделей, который точно определяет лица и корректирует экспозицию по тону кожи. Камера сохраняет реалистичные цвета при различных источниках освещения, от солнечного света до театральных и стадионных прожекторов, и передает более естественные оттенки кожи, неба и листвы.

Выберите свой Creative Look

Цветовые профили Creative Look обеспечивают большую творческую свободу и простоту работы. Они включают 10 предустановленных профилей, готовых к использованию и дополнительно настраиваемых с помощью 8 параметров, что позволяет подобрать нужное настроение в соответствии с сюжетом съемки. Creative Look позволяют быстро подобрать желаемый вид кадра, даже если у вас нет в этом никакого опыта.

5-осевая оптическая стабилизация изображения

Уверенно снимайте с рук при низкой освещенности, 5-осевой встроенный оптический стабилизатор изображения, основываясь на данных прецизионных гироскопов и датчиков ускорения, компенсирует колебания и дрожание камеры с эффективностью до 5 ступеней экспозиции.

2 варианта RAW файлов и 4 варианта JPEG / HEIF

Камера α6700 поддерживает съемку в формате RAW в двух вариантах: со сжатием без потерь (lossless) или со стандартным сжатием. Первый вариант обеспечивает максимальное качество изображения с гарантией от появления артефактов, второй вариант экономит место на карте памяти и позволяет совершать более длинные серии снимков при выборе высокоскоростной съемки. Для изображений JPEG и HEIF добавлен параметр Light, при котором файлы занимают меньше места: удобно для передачи на телефон и далее по сотовой сети.

HEIF: файлы небольшого объема с отличным качеством

В камере α6700 добавлен формат HEIF (High Efficiency Image File), который обеспечивает более широкий динамический диапазон и плавные градации тонов благодаря 10-битной субдискретизации (JPEG использует только 8 бит). Формат HEIF использует передовую технологию сжатия для сохранения качества изображения при значительном уменьшении размера файла и экономии памяти.

Инновационная обработка на базе искусственного интеллекта

Камера α6700 оснащена отдельным инновационным AI процессором, который отвечает исключительно за искусственный интеллект. Это значительно повышает ее производительность, включая более точное распознавание различных объектов.



Оценка позы человека

Для распознавания движений α6700 использует данные о форме объекта, что улучшает распознавание глаз человека. Для точного распознавания положения тела и головы используются предварительно изученные формы тела (грубо говоря, скелет) и позы человека, что позволяет четко фиксировать автофокус и отслеживать объект, даже если он удаляется от камеры или если лицо человека частично закрыто шлемом, платком или солнцезащитными очками. Обновленная и более надежная система отслеживания в реальном времени упрощает съемку в разных условиях, позволяя сосредоточиться на композиции и самом объекте съемки.

Более широкое распознавание объектов

Помимо людей и животных Sony α6700 распознает птиц, насекомых, автомобили, поезда и самолеты – как в режиме фото, так и в режиме видеосъемки. Это значительно упрощает работу фотографа (не требуется ловить объект рамкой автофокуса, чтобы начать его отслеживание), а также обеспечивает более уверенный автофокус – камера значительно реже сбивается на посторонние объекты и возникающие препятствия. К примеру, камера продолжает отслеживать животных, даже если они отворачиваются и удаляются от фотографа. Если ранее фокусировка по глазам поддерживалась только для людей и млекопитающих, теперь она работает и с птицами, при этом общая эффективность распознавания животных увеличилась на 40% по сравнению с α6600.

Точная фокусировка при слабом освещении: до -3 EV (свет полной луны)

Новые алгоритмы обеспечивают высокую точность автофокуса даже при низкой яркости -3 EV (свет полной луны) в режиме AF-S (объектив F2.0). Режим приоритета фокуса обеспечивает более надежную фокусировку: при нажатии на спуск камера сначала убедится, что фокус наведен точно, и только после этого сделает снимок. Также доступен режим приоритета скорости срабатывания.



Более 1000 изображений, 11 кадров/с

Мощный процессор BIONZ XR в камере α6700 в сочетании с большим буфером оперативной памяти позволяет камере снимать более 1000 JPEG-изображений, до 59 сжатых RAW-изображений или до 23 сжатых без потерь RAW-изображений в режиме скоростной серийной съемки (11 кадров/с).



Брекетинг фокуса для создания наилучшего снимка и съемки макро

α6700 может автоматически снимать до 299 изображений с последовательным перемещением точки фокусировки с заданными интервалами и в выбранном порядке. Выберите один или несколько снимков для создания композиций с недоступной ранее глубиной резкости. Режим наиболее актуален для съемки макро и предметной съемки.

Запись видео 4K для непревзойденного качества

Камера α6700 снимает видео 4K (QFHD: 3840 × 2160) с частотой до 60p (50p) с помощью запатентованной технологии супердискретизации 6K от Sony. За счет сжатия формата 6K в 4К на выходе достигается превосходная четкость видео. Кроме того, камера поддерживает высококачественные форматы XAVC S-I (All-Intra) и XAVC HS с 10-битной субдискретизацией 4:2:2.

Высокоскоростная запись 4К с частотой 120 кадров/с

Высококачественная запись с частотой 120p получения качества 4K QFHD (3840 × 2160) позволяет снимать видео высокого разрешения. Это расширяет творческие возможности при постобработке, позволяя подчеркнуть движение объекта или преобразовать его в замедленную съемку. Режим ускоренной съемки также позволяет записывать на камеру кадры с замедлением или ускорением.



Выразительная цветопередача S-Cinetone

В камере α6700 используется та же технология цветопередачи, что и в линейках профессиональных видеокамер CineAlta и Cinema Line – цветовой профиль Sony S-Cinetone обеспечивает кинематографичное изображение и естественные оттенки кожи даже без какой-либо дополнительной обработки.



Профиль S-Log3 с 14+ шагами динамического диапазона

Гамма S-Log3 позволяет сохранить более 14 ступеней экспозиции, сохраняя всю широту динамического диапазона современных матриц Sony для гибкого творческого редактирования.



Активный режим стабилизации для съемки видео с рук

Активный режим обеспечивает четкую стабилизацию изображения при съемке с рук, без дополнительных электронных или механических стабилизаторов. Это обеспечивает высокую мобильность: не нужно собирать и настраивать дополнительное оборудование.

Компенсации дыхания фокуса для стабильного угла обзора

Компенсации дыхания фокуса при съемке видео с совместимыми объективами Sony позволяет сохранить границы кадра неподвижными, когда вы переводите фокус с ближнего плана на дальний и обратно. Метаданные по дыханию фокуса также можно использовать в постпроизводстве.

Импорт LUT

Получите представление о том, как будет выглядеть видеоматериал после обработки – прямо во время съемки. Камера α6700 позволяет импортировать пользовательские LUT профили для предварительного просмотра на мониторе камеры во время записи.



Автоматическое кадрирование

Функция автоматического кадрирования самостоятельно обрезает изображение, используя ИИ для отслеживания объекта. Это позволяет создавать динамичные кадры когда вы снимаете сами себя, без помощи оператора. Выберите степень кадрирования и установите камеру таким образом, чтобы она могла охватывать всю сцену. По мере того, как вы перемещаетесь по сцене, камера будет самостоятельно передвигать кадр за вами.

Онлайн-стриминг в 4К

Благодаря поддержке протоколов UAV/UAC вам больше не понадобится использовать специальные карты захвата видео для онлайн-трансляции в высоком качестве. Просто подключите a6700 к компьютеру по USB кабелю и она распознается как веб-камера. Доступные разрешения: 4К 30р или Full HD 60р.