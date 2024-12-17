​Sony a1 II отличается от камеры первого поколения многочисленными улучшениями:

Улучшенный автофокус – теперь с автоматическим распознаванием типа объекта (человек, животное, птица, насекомое, машина, поезд, самолет). Больше не требуется специально указывать в меню, объекты какого типа вы собираетесь снимать (хотя для ускорения распознавания список можно ограничить). Благодаря использованию 2 процессоров типа Bionz XR и отдельного модуля, отвечающего за операции на базе машинного обучения (AI processing unit) автофокус срабатывает точно, даже при скорости съемки 30 кадров/с. По заявлению Sony, точность распознавания глаз человека стала выше на 30%, распознавание животных улучшилось на 30%, распознавание птиц на 50%.

Режим Pre-Capure – важное обновление для серийной съемки быстрых событий, когда вы не можете в полной мере полагаться на скорость своей реакции. При половинном нажатии на кнопку спуска (или на клавишу AF-On) камера начинает серийную съемку, но не заполняет карту памяти, а сохраняет и перезаписывает изображения в буферной памяти. Только при полном нажатии на спуск она сохраняет изображения (до 1 с. перед полным нажатием, то есть до 30 кадров при выборе максимальной скорости съемки). Таким образом, вы не забиваете память мусорными снимками, а сохраняете только максимально интересные кадры. Функция работает как с JPEG, так и с RAW форматом.

Повышена эффективность внутренней (матричной) стабилизации изображения: с 5.5 до 8.5 ступеней экспозиции по центру (и 7 ступеней на периферии). Надо заметить, что эти результаты даются по методике измерения CIPA, при которой тестируется смещение только по 2 осям, поэтому результаты в реальной жизни будут скромнее, но прогресс очевиден.

Улучшенный JPEG процессинг. Многие профессиональные фотографы (новостные, спортивные) предпочитают JPEG, поскольку им важно как можно скорее передать снимки в редакцию. Благодаря кропотливой работе инженеров Sony и увеличенной процессорной мощности a1 II удалось добиться более качественного подавления шума на высоких ISO, а также более точного экспонирования, автоматического баланса белого и цветопередачи. Камера лучше справляется со сложным освещением (например, съемка против яркого света) и с ситуациями, когда объект не смотрит в камеру.

Добавлены такие режимы как брекетинг по фокусу (актуально для съемки макро) и многокадровая съемка в RAW для лучшего подавления шума при слабом освещении (4 или 32 кадра, для обработки снимков необходимо использовать приложение Imaging Edge Desktop для ПК)

Съемка видео стала лучше, прежде всего – за счет улучшения автофокуса. Как и прежде, камера предлагает 8К 30р и 4K 120р в 10 бит 4:2:2, при этом возможна одновременная запись 8К и FullHD прокси. Съемка в 4К ведется либо без кроп-фактора (с пропуском линий), либо с кропом Super 35 (APS-C) и оверсемплингом из 5.8К для лучшей детализации. Запись RAW видео возможна только по HDMI на внешний рекордер (4.3К 60р). При съемке в гамме S-Log3 результат лучше совпадает с материалами, записанными на камеры из линейки Cinema, также стала возможна загрузка пользовательских LUT.

Небольшие улучшения

Монитор камеры стал немного больше (3.2"), также увеличено его разрешение – до 2.1 млн. точек.

Монитор откидывается не только вверх и вниз, но и в сторону, а также вращается на 180°.

В комплекте идет 2 наглазника: обычный и глубокий.

Зарядное устройство из базового комплекта теперь заряжает 2 аккумулятора NP-FZ100 одновременно.

Снимки, сделанные в серийном режиме, могут объединяться в группы в меню просмотра

Скорость Ethernet порта увеличена до 2.5 Гбит/с

Приложение для ПК Remote Camera Tool облегчает дистанционную съемку, в том числе с использованием нескольких камер

В целом, такими постепенными эволюционными изменениями a1 II продолжает линейку флагманских камер Sony. Благодаря 50-мегапиксельной матрице вы можете с легкостью кадрировать полученные изображения, не теряя в качестве. Электронный затвор работает очень быстро, почти со скоростью механического, что исключает появление желеобразного rolling-shutter эффекта, и даже позволяет снимать со вспышкой. При этом радует, что Sony сохранила механический затвор для тех ситуаций, когда вам нужно иметь максимально широкий динамический диапазон с минимумом шума и других артефактов. a1 II можно описать как универсальный профессиональный комбайн, который справится с любым сюжетом. Спорт, дикая природа, репортажная съемка, съемка свадеб и других мероприятий, портреты в студии и на локациях, пейзажи и архитектура, наконец, съемка видео – никаких проблем. Да, по отдельным параметрам она может уступать другим, более специализированным камерам (например, той же a9 III с глобальным затвором и 120 кадрами в секунду), но если смотреть в общем и целом, это лучшая гибридная фото-/видеокамера от Sony на момент выхода (конец 2024 - начало 2025 года).