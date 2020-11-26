Описание

Крышка защищает переднюю линзу объектива от пыли, отпечатков пальцев, влаги, а также царапин, сколов и других механических повреждений. Встроенный пружинный фиксатор надежно удерживает крышку на объективе. Конструкция крышки позволяет удобно снимать и надевать ее на объектив даже с прикрученной блендой. Может устанавливаться как непосредственно на объектив, так и на установленный светофильтр.