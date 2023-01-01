Крышка для объектива Sony ALC-F77S 77мм
Код товара : УТ-00012465
Артикул : ALCF77S.SYH
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.025
Описание
Оригинальная крышка для объектива ALC-F77S с логотипом SONY. Подходит для всех объективов с диаметром резьбы под светофильтры 77 мм. Защищает переднюю линзу от грязи, царапин и сколов. Материал: пластик.